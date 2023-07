【全國新聞】UPS與工會合約磋商達初步協議 避免下星期罷工

【KTSF 張麗月報導】

聯合包裹速遞公司(UPS)就員工新合約問題,與工會原則上達成初步協議,從而避免下星期可能出現的罷工。

UPS勞資雙方達成的初步協議,包括對全職和兼職員工加薪,新合約為期五年,總共耗資300億元。

消息透露,兼職員工的薪酬,是今次勞資糾紛的棘手問題,新合約建議,現行兼職員工的時薪加到起碼21元,至於全職員工的時薪,將會平均加到49元。

現行員工今年內加薪2.75元,在五年內時薪逐步再加7.5元。

消息指出,司機如果休假,公司不可以強迫員工做超時工作。

UPS行政總裁表示,新合約對各方面都有利,新合約還必須得到,擁有34萬名會員的UPS工會確認才能落實執行。

這次的罷工危機,起因是工會成員不滿五年前工會領導人強迫他們接受一項他們認為是不利工人的合約,他們聲稱在疫情期間貨運需求增加,UPS的盈利成長超過140%,這些都是員工的功勞,他們因此要求檢討待遇,而主導上一次合約的工會領導層,在兩年前已經換人,新當選的工會主席支持工人爭取更好的待遇,白宮與美國商會也支持這次協議。

UPS每日付運2400萬個包裹,佔美國包裹總量的4分之1,相等於美國GDP的6%。

