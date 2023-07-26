【灣區新聞】八旬華裔婆婆被踢倒地受傷 疑犯兩年前曾襲擊僑領陳錫澎（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一名27歲男子涉嫌上星期五在舊金山（三藩市）襲擊一個華裔婆婆，當場被警方拘捕，地檢處向他起訴多宗重罪，該名男子亦在2021年襲擊奧克蘭（屋崙）華埠僑領陳錫澎。

警方指，上星期五上午約11點16分，接報聯合廣場附近的Ellis夾Stockton街有人被襲擊。

27歲男子James Lee Ramsey，涉嫌將一名88歲華裔婆婆踢倒在地，他較早前亦涉嫌向一名男子吐口水，之後一群市民合作將Ramsey制服，並被到場警員拘捕。

88歲婆婆之後送院，據報她當時在Trader Joe’s買完菜，事發時手持一袋牛油果。

為婆婆提供援助的社區青年中心CYC向本台表示，婆婆姓梁，名叫Yan Qing Liang，她頭部受傷、肋骨斷裂，目前留院當中，傷勢仍然嚴重，家人非常擔心。

疑犯Ramsey涉嫌襲擊、在保釋期間犯重罪、拒捕，被羈押在舊金山縣監獄，他在Alameda縣亦有一項拘捕令。

舊金山地檢官謝安宜週二宣佈向Ramsey起訴多宗重罪，包括企圖傷害他人，以致造成嚴重身體傷害，襲擊致造成嚴重身體傷害及虐老。

他亦因涉嫌向另一名事主吐口水，而被控襲擊輕罪，另外被控一宗破壞公物輕罪。

謝安宜表示，Ramsey被控的罪名令人害怕，她的辦公室向受害者和每個已受夠暴力的舊金山市民，確保將會要Ramsey負上責任，使公義得以彰顯。

Ramsey在週二下午提堂，檢控官基於他對公眾構成威脅，要求在審判前將他還押，一旦罪成，Ramsey將會面臨超過10年監禁。

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