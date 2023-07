【灣區新聞】八旬華裔婆婆被踢倒地受傷 疑犯兩年前曾襲擊僑領陳錫澎（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一名27歲男子涉嫌上星期五在舊金山(三藩市)襲擊一個華裔婆婆,當場被警方拘捕,地檢處向他起訴多宗重罪,該名男子亦在2021年襲擊奧克蘭(屋崙)華埠僑領陳錫澎。

警方指,上星期五上午約11點16分,接報聯合廣場附近的Ellis夾Stockton街有人被襲擊。

27歲男子James Lee Ramsey,涉嫌將一名88歲華裔婆婆踢倒在地,他較早前亦涉嫌向一名男子吐口水,之後一群市民合作將Ramsey制服,並被到場警員拘捕。

88歲婆婆之後送院,據報她當時在Trader Joe’s買完菜,事發時手持一袋牛油果。

為婆婆提供援助的社區青年中心CYC向本台表示,婆婆姓梁,名叫Yan Qing Liang,她頭部受傷、肋骨斷裂,目前留院當中,傷勢仍然嚴重,家人非常擔心。

疑犯Ramsey涉嫌襲擊、在保釋期間犯重罪、拒捕,被羈押在舊金山縣監獄,他在Alameda縣亦有一項拘捕令。

舊金山地檢官謝安宜週二宣佈向Ramsey起訴多宗重罪,包括企圖傷害他人,以致造成嚴重身體傷害,襲擊致造成嚴重身體傷害及虐老。

他亦因涉嫌向另一名事主吐口水,而被控襲擊輕罪,另外被控一宗破壞公物輕罪。

謝安宜表示,Ramsey被控的罪名令人害怕,她的辦公室向受害者和每個已受夠暴力的舊金山市民,確保將會要Ramsey負上責任,使公義得以彰顯。

Ramsey在週二下午提堂,檢控官基於他對公眾構成威脅,要求在審判前將他還押,一旦罪成,Ramsey將會面臨超過10年監禁。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。