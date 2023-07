【KTSF】

舊金山(三藩市)Excelsior區有人襲擊亞裔長者。

案發現場位於Persia Avenue夾Prague街,警方資料顯示,週一早上9點左右,68歲亞裔男事主步行回家時,一個非洲裔男人從後面用拳頭大力襲擊男事主,導致他受傷,男事主在現場接受治療,不需要送院。

警方抵達現場之後拘捕了疑犯,他是33歲舊金山居民Andrew Domino,他涉嫌毆打他人導致嚴重受傷,虐待老人以及涉嫌藏有疑似是冰毒的毒品。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。