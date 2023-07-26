【國際新聞】西澳近百條領航鯨擱淺部分死亡

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澳洲西部一個海灘有近百條領航鯨擱淺，大批專家及義工通宵營救，有逾50條搶救無效死亡，當局形容是可怕悲劇。

在奧爾巴尼的切恩斯海灘，當地星期二下午，有人發現有近百條領航鯨擱淺。

附近的民眾及來自珀斯動物園的獸醫和海洋生物學家，到場協助營救。有人嘗試將領航鯨推回深水區，亦有人向牠們潑水，令牠們可以保持濕潤。

從航拍片段見到，這群領航鯨周二早上已經在海灘對開的海面聚集，之後就在海灘擱淺。

現場一度有過百人參與營救，由於人數眾多，當局呼籲公眾遠離海灘，避免影響救援。

經過通宵營救，當局說有多條領航鯨死亡。西澳洲環境部長惠特比說：「這是可怕的事，但見到很多人參與拯救也很感動。要保持領航鯨浮於水中是持續多個小時，而現場又非常寒冷，人們仍然堅持盡力拯救最多的鯨魚。

當局說鯨魚擱淺的問題多年來時有發生，但一直未能找出原因去避免。有野生動物專家說，壓力或疾病都可能令鯨魚的行為異常。

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