【國際新聞】西澳近百條領航鯨擱淺部分死亡

澳洲西部一個海灘有近百條領航鯨擱淺,大批專家及義工通宵營救,有逾50條搶救無效死亡,當局形容是可怕悲劇。

在奧爾巴尼的切恩斯海灘,當地星期二下午,有人發現有近百條領航鯨擱淺。

附近的民眾及來自珀斯動物園的獸醫和海洋生物學家,到場協助營救。有人嘗試將領航鯨推回深水區,亦有人向牠們潑水,令牠們可以保持濕潤。

從航拍片段見到,這群領航鯨周二早上已經在海灘對開的海面聚集,之後就在海灘擱淺。

現場一度有過百人參與營救,由於人數眾多,當局呼籲公眾遠離海灘,避免影響救援。

經過通宵營救,當局說有多條領航鯨死亡。西澳洲環境部長惠特比說:「這是可怕的事,但見到很多人參與拯救也很感動。要保持領航鯨浮於水中是持續多個小時,而現場又非常寒冷,人們仍然堅持盡力拯救最多的鯨魚。

當局說鯨魚擱淺的問題多年來時有發生,但一直未能找出原因去避免。有野生動物專家說,壓力或疾病都可能令鯨魚的行為異常。

