【加州新聞】加州有議員擬提法案 打擊私立大學讓校友子女優先入學傳統（視頻）

聯邦司法部正在調查,哈佛大學涉嫌偏好讓校友子女入學是否違反民權法,與此同時,加州也有州議員正在研議,於明年1月提出法案,打擊加州的私立大學讓校友子女優先入學的傳統。

聯邦最高法院上個月底裁定,大學招生考慮種族因素違憲,終結大學基於平權因素招生之後,現在又有新的關注焦點。

一個名為「民權律師」(LAWYERS FOR CIVIL RIGHTS)的組織,針對「傳承錄」(legacy admission)提告,指控哈佛大學對於過去的入學申請人,其中絕大多數是白人,給予較優惠待遇。

這項訴訟也導致聯邦教育部對哈佛大學偏好傳承錄取,也就是招收校友子女和親屬,是否違反1964年的民權法第六章展開調查。

該法律禁止基於種族、膚色或來自國家的歧視,不過哈佛大學尚未對此做出回應。

其實這個議題幾年前早已引發華裔州眾議員丁右立的關注,並打算在明年1月提出法案打擊,甚麼是「傳承錄取」呢?

丁右立說:「私立學校,尤其是常春藤學校,都依賴傳承錄取,傳承錄取指的是,當你有親屬上了那間學校,人們尤其是富人或富家,以這一方式進入夢寐以求的學校,如哈佛、耶魯、杜克和史丹福大學,因為學校也以這方式來籌款。」

紐約時報日前引用一份哈佛大學研究人員所做的一份報告顯示,在常春藤學校當中,每六個學生就有一個學生父母收入屬於前1%的富有階層。

報告也發現,對於SAT或ACT成績相同的申請者來說,來自前1%家庭的孩子,被錄取的可能性比普通申請者高出34%,而來自前0.1%家庭的孩子,被錄取的可能性是普通申請者的兩倍多。

丁右立表示,2019年曝光的頂尖大學招生醜聞案(Varsity Blues Scandal),披露數十名富有家庭的家長,如何透過偽造經歷和賄賂等手段,讓自己的孩子進入夢想的大學,他從那時便開始關注私立學校傳承錄取的議題,終於在明年1月州議會新的會期將正式提出法案。

丁右立說:「我們所見有關傳承錄取的問題,就是許多富家走後門,讓其子弟入學,機率比其他人高出很多。」

丁右立表示,目前加州的公立學校並沒有這個問題,因為公立大學並未採用傳承錄取方式,也不考慮校友子女或捐贈者,因此未來他提的法案,針對的是私立學校。

過去加州也曾討論過類似法案,建議只要校內學生有申請加州助學金的所有學校,包括私立學校,就不能使用傳承錄取招生制度,不過當時未獲得通過,如今捲土重來,改以數據來支撐其必要性。

丁右立說:「我們有數據表明,史丹福招生有13%-14%跟捐贈人有關,南加大則是14%與捐款人有關,而Santa Clara大學是13%。」

不過加州是否可以透過立法來禁止私立學校如何招生呢?

丁右立說:「我們不能禁止那做法,因為他們是私立的,但我們可以說,他們若收加州的錢,他們確有收加州的錢,他們收生而學生獲取錄,得到加州助學金,那是獎學金的錢、公眾的錢,而你的學生若獲得那些錢,你就應禁止那做法(傳承錄取)。」

一向支持平權法的丁右立,以麻省理工學院MIT為例,表示該校並未使用傳承錄取,校內招收的學生更為多元化。

他認為長期以來,大家對招生制度的平權焦點,應該更多的放在傳承錄取方面,這個做法更需要改革,以杜絕富有家庭走後門。

