【加州新聞】加州有議員擬提法案 打擊私立大學讓校友子女優先入學傳統（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦司法部正在調查，哈佛大學涉嫌偏好讓校友子女入學是否違反民權法，與此同時，加州也有州議員正在研議，於明年1月提出法案，打擊加州的私立大學讓校友子女優先入學的傳統。

聯邦最高法院上個月底裁定，大學招生考慮種族因素違憲，終結大學基於平權因素招生之後，現在又有新的關注焦點。

一個名為「民權律師」（LAWYERS FOR CIVIL RIGHTS）的組織，針對「傳承錄」（legacy admission）提告，指控哈佛大學對於過去的入學申請人，其中絕大多數是白人，給予較優惠待遇。

這項訴訟也導致聯邦教育部對哈佛大學偏好傳承錄取，也就是招收校友子女和親屬，是否違反1964年的民權法第六章展開調查。

該法律禁止基於種族、膚色或來自國家的歧視，不過哈佛大學尚未對此做出回應。

其實這個議題幾年前早已引發華裔州眾議員丁右立的關注，並打算在明年1月提出法案打擊，甚麼是「傳承錄取」呢？

丁右立說：「私立學校，尤其是常春藤學校，都依賴傳承錄取，傳承錄取指的是，當你有親屬上了那間學校，人們尤其是富人或富家，以這一方式進入夢寐以求的學校，如哈佛、耶魯、杜克和史丹福大學，因為學校也以這方式來籌款。」

紐約時報日前引用一份哈佛大學研究人員所做的一份報告顯示，在常春藤學校當中，每六個學生就有一個學生父母收入屬於前1%的富有階層。

報告也發現，對於SAT或ACT成績相同的申請者來說，來自前1%家庭的孩子，被錄取的可能性比普通申請者高出34%，而來自前0.1%家庭的孩子，被錄取的可能性是普通申請者的兩倍多。

丁右立表示，2019年曝光的頂尖大學招生醜聞案（Varsity Blues Scandal），披露數十名富有家庭的家長，如何透過偽造經歷和賄賂等手段，讓自己的孩子進入夢想的大學，他從那時便開始關注私立學校傳承錄取的議題，終於在明年1月州議會新的會期將正式提出法案。

丁右立說：「我們所見有關傳承錄取的問題，就是許多富家走後門，讓其子弟入學，機率比其他人高出很多。」

丁右立表示，目前加州的公立學校並沒有這個問題，因為公立大學並未採用傳承錄取方式，也不考慮校友子女或捐贈者，因此未來他提的法案，針對的是私立學校。

過去加州也曾討論過類似法案，建議只要校內學生有申請加州助學金的所有學校，包括私立學校，就不能使用傳承錄取招生制度，不過當時未獲得通過，如今捲土重來，改以數據來支撐其必要性。

丁右立說：「我們有數據表明，史丹福招生有13%-14%跟捐贈人有關，南加大則是14%與捐款人有關，而Santa Clara大學是13%。」

不過加州是否可以透過立法來禁止私立學校如何招生呢？

丁右立說：「我們不能禁止那做法，因為他們是私立的，但我們可以說，他們若收加州的錢，他們確有收加州的錢，他們收生而學生獲取錄，得到加州助學金，那是獎學金的錢、公眾的錢，而你的學生若獲得那些錢，你就應禁止那做法（傳承錄取）。」

一向支持平權法的丁右立，以麻省理工學院MIT為例，表示該校並未使用傳承錄取，校內招收的學生更為多元化。

他認為長期以來，大家對招生制度的平權焦點，應該更多的放在傳承錄取方面，這個做法更需要改革，以杜絕富有家庭走後門。

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