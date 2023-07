【國際新聞】研究發現7月席捲全球的強勢熱浪與氣候變化有關（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

一項最新研究發現,氣候變化和7月席捲全球的強勢熱浪有關聯。

研究人員表示,不斷的氣體暖化,導致美國西南部和南歐天氣酷熱達到致命的高溫。

星期二發表的倫敦帝國學院的研究報告稱,這些異常強烈的熱浪,正變得越來越普遍。

這項研究也發現,主要來自燃燒煤炭、石油和天然氣的熱氣體增加,使得中國發生熱浪的可能性增加了50倍,並且有可能每五年左右發生一次。

幾位氣候科學家表示,7月的高溫可能是地球約12萬年來最熱的一次,並且是人類文明史上最熱的一次。

倫敦帝國學院氣候科學家Mariam Zachariah說:「全球氣溫整體上發生變化,或者說已經變暖了1.2攝氏度,跡象顯示氣候轉向溫暖狀態,如果氣候變暖,我們可以預期會發生越來越多的炎熱天氣事故,而發生的冷凍天氣事件會越來越少。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。