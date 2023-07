【KTSF 張麗月報導】

國稅局表示,即時開始取消稅局人員突擊訪問對納稅人的個人和商業。

聯邦財政部發表聲明說,稅局人員從現時開始,將不會突擊訪查納稅的個人和商業,目的就是要保護稅局人員的安全,以及防止有人假扮稅局人員行騙。

除非在幾種特殊情況下,稅局人員才會到納稅的個人和商業訪問,就算訪問受查的家庭和商業,稅局也會寄信通知這些納稅人,而不會貿貿然到訪。

稅局這項突擊訪問行動已經實施了幾十年,過往出訪的稅局人員的職責,主要是上門追收欠稅和追究未報稅。

國稅局近年來面對更多威脅,部份原因是與陰謀論有關,即是自從一項《氣候、健保及稅務法案》在國會表決通過之後,國稅局額外獲得撥款800億元,用來加緊追收拖欠的稅款,而稅局人員被批評更加針對中等收入的稅戶。

