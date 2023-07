【KTSF】

全國平均汽油價格週二出現了一年來最大單日升幅。

據AAA美國汽車協會,週二全國一加侖普通汽油的平均價格達到3.64元,上漲了4仙。

這是自2022年6月7號以來單日最大升幅,較過去一星期增加了8仙。

即是如此,每加侖汽油價格仍比一年前低降了72仙,去年夏天,汽油價格飆升至每加侖5元以上。

汽油價格緊隨原油價格上升,原油價錢已經升至三個月來最高位。

