【財經新聞】聯儲局決定再加息4分之1厘 息口創下22年來新高

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開會議息之後,週三決定再次加息4分之1厘(0.25%),令息口創下22年來新高,主席包維爾再次重申,局方繼續致力打擊通脹,務求將通脹率降回2%目標,因此下次會議仍有機會再次加息。

正如市場廣泛預料,聯儲局一連兩天開會議息之後,決策組官員週三一致決定再次加息4分之1厘,令聯邦短期基金利率加到5.25厘-5.5厘之間,這個息口是22年來最高。

今次是15個月內第11次加息,期間聯儲局在上次6月份開會時暫停加息,局方發表的聲明暗示,將來是否再調高利率,將會視乎先前加息的經濟衝擊,以及到時的金融發展形勢而定。

聲明也提到,雖然6月份的通脹數據趨向冷卻,但局方官員仍然認為,當前的通脹仍然高企,局方會維持對通脹風險的高度戒備。

數據顯示,消費物價指數(CPI)6月份是3%,但核心CPI指數仍然徘徊在4.8%。

在會後的記者會上,主席包維爾就再次重申,保持價格穩定,是聯儲局的責任,也是首要任務,因此將會繼續致力將通脹率降回2%目標,現時距離這個目標仍有漫長路要走。

包維爾說:「我可以說很有可能將於9月會議上再次加息,如果數據容許的話,也有可能在下次會議上保持利率不變,我們在每次會議上將小心評估。」

他又指出,在打擊通脹的同時,可能有一段時間會出現低於趨勢的增長,以及勞工市場或會呈現某程度的疲弱。

週三加息的消息傳出之後,華爾街股市走勢反覆,主要指數表現參差,其中道瓊斯繼續升,道指已經連升13個交易日,但Nasdaq和SP500就微跌。

