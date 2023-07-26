【財經新聞】聯儲局決定再加息4分之1厘 息口創下22年來新高

July 26, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開會議息之後，週三決定再次加息4分之1厘（0.25%），令息口創下22年來新高，主席包維爾再次重申，局方繼續致力打擊通脹，務求將通脹率降回2%目標，因此下次會議仍有機會再次加息。

正如市場廣泛預料，聯儲局一連兩天開會議息之後，決策組官員週三一致決定再次加息4分之1厘，令聯邦短期基金利率加到5.25厘-5.5厘之間，這個息口是22年來最高。

今次是15個月內第11次加息，期間聯儲局在上次6月份開會時暫停加息，局方發表的聲明暗示，將來是否再調高利率，將會視乎先前加息的經濟衝擊，以及到時的金融發展形勢而定。

聲明也提到，雖然6月份的通脹數據趨向冷卻，但局方官員仍然認為，當前的通脹仍然高企，局方會維持對通脹風險的高度戒備。

數據顯示，消費物價指數（CPI）6月份是3%，但核心CPI指數仍然徘徊在4.8%。

在會後的記者會上，主席包維爾就再次重申，保持價格穩定，是聯儲局的責任，也是首要任務，因此將會繼續致力將通脹率降回2%目標，現時距離這個目標仍有漫長路要走。

包維爾說：「我可以說很有可能將於9月會議上再次加息，如果數據容許的話，也有可能在下次會議上保持利率不變，我們在每次會議上將小心評估。」

他又指出，在打擊通脹的同時，可能有一段時間會出現低於趨勢的增長，以及勞工市場或會呈現某程度的疲弱。

週三加息的消息傳出之後，華爾街股市走勢反覆，主要指數表現參差，其中道瓊斯繼續升，道指已經連升13個交易日，但Nasdaq和SP500就微跌。

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