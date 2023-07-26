【全國新聞】聯邦法官阻撓拜登政府實施新例限制美墨邊境無證人士申請庇護

July 26, 2023 新聞, 灣區新聞

【KTSF 張麗月報導】

拜登政府實施新規例，限制美墨邊境的無證人士申請庇護，週二遭到聯邦法官的阻擋，拜登政府已經提出上訴。

在COVID疫情期間，特朗普政府援引第公共衛生法42條款，限制美墨邊境無證人士入境美國，該項規例已在5月結束，有鑑於仍然有破紀錄的無證人士湧入美國，因此拜登政府接著實施新規例，禁止許多無證移民在未入境美國之前，如果他們途經另一個國家，就不可以在美國申請庇護。

一名聯邦地區法庭法官週二阻擋拜登政府實施這項邊境新政策，但法官也容許他這項裁定在14天後才執行，以便拜登政府有時間提請最高法院介入，拜登政府隨即向聯邦第九巡迴上訴法庭提出上訴。

今次法庭是因應美國民權自由聯盟（ACLU）提出的上訴而作出裁決，新規例實施後，無證移民人數近月來大幅減少，但法官表示，美國法律清楚講明，非法入境美國，不應該被禁止申請庇護，而在第三國家尋求庇護，好像墨西哥或哥倫比亞等是「不可行」，因為這些國家能處理與收容無證移民的人數有限。

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