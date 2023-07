【加州新聞】限期前未續期殘障停車證人士將再有機會辦續期手續（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州車輛管理局(DMV)今年稍早前向兩百多萬個殘障停車證持有人發出通知,要求在6月底之前必須依法提供簽名才能續期,不過錯過這個期限的人士,現在有了補救措施,可以免費完成續期。

加州的永久性殘障停車證(disabled parking placard)原本每兩年會自動續期一次,不用申請就自動換發,不過為了打擊詐欺和濫用殘障停車證,DMV今年開始實施新的規定,對於持有殘障停車證超過六年的人士,在續期時必須由本人提供簽名,透過線上、信件或親自到DMV簽署續期通知書,向DMV正式確認他們仍然需要停車證,才能續期發放有效的停車證,已經不符資格使用殘障停車證者的一部分人將無法續期。

當局的措施是預防停車證的詐欺使用,例如原持有人已經去世,但後人仍使用該殘障停車證。

去年年底,DMV向兩百萬多萬個即將在今年6月到期的殘障停車證持有人發出通知,要求在6月底前依據新法規換發停車證,結果有超過160萬人已經完成作業。

對於來不及在期限前完成續期的人士,DMV現在推出補救的措施,即使錯過期限續期,也不會有罰款或費用。

停車證持有人同樣可以通過線上、信件和親自到DMV三種方式續期,線上續其網站是DMV.ca.gov/DPP,要準備好停車證ID號碼,停車證信息卡上的全名,然後完成線上簽名,續期是免費的、且無需醫生證明。

停車證持有者也可以在DMV辦理續期。

信件辦理方面,則是要簽署並寄回DMV先前發出的紙質續期通知書,但就要自付郵資。

停車證持有者每六年都將需要續期一次,需要提交簽名的人士,會收到來自DMV的續期信函。

