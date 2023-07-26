【灣區新聞】僑領陳錫澎兩年前遇襲 有人竟為施暴者發起眾籌（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

兩年前被同一人襲擊的屋崙華埠僑領陳錫澎（Carl Chan）表示，對於今次案件毫不意外，他震驚有人曾經為James Lee Ramsey發起眾籌，形容是鼓勵施暴者繼續犯案。

陳錫澎憶述兩年前被Ramsey襲擊，驚訝在法庭上作供時，竟然有人去到支持施暴者。

陳錫澎說：「有一個組織，有幾十人來到，我覺得挺好，有人來支持我，原來我是錯誤的，原來這群人是支持我的襲擊者，到法官判刑時，當時說會判三年，同一群人又來到，希望為他求情，希望他不需要坐監。」

陳錫澎說，Ramsey雖則被判三年刑期，但差不多一年多就出獄，更有組織為Ramsey籌款。

陳錫澎說：「我都覺得很奇怪，為何受害人不是遭到同情，反而有整群人支持襲擊者。」

GoFundMe現時已找不到該個頁面，但根據備份網站Internet Archive的資料，一個反對警察暴力的組織發起眾籌，指Ramsey在患有思覺失調期間，被拘禁，出獄後沒有居所、食物等，頁面顯示籌得超過一萬二千元。

陳錫澎說：「當一個襲擊者不只傷害到人，怎料在法庭有一群人支持你，到你出獄後還有一群人為你籌款，我相信是形同鼓勵罪犯繼續傷害他人。」

陳錫澎認為精神有問題的人是要得到關注，但不代表精神有問題就可以傷害他人，他希望市民能夠在制度上發聲，改變現狀、以防有更多人被傷害，特別是老人家。

陳錫澎前年4月在奧克蘭（屋崙）華埠Broadway夾8街，突然被Ramsey從後襲擊，陳錫澎之後倒地，造成頭部和膝蓋受傷，立即拍下Ramsey的照片並報警，當局不久後將他拘捕。

Ramsay有不少前科，雖然他住在奧克蘭，但曾在其他地區犯案，San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe表示，2016年，Ramsay因為嚴重恐嚇罪名成立，在州監獄監禁了32個月。

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