【灣區新聞】僑領陳錫澎兩年前遇襲 有人竟為施暴者發起眾籌（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

兩年前被同一人襲擊的屋崙華埠僑領陳錫澎(Carl Chan)表示,對於今次案件毫不意外,他震驚有人曾經為James Lee Ramsey發起眾籌,形容是鼓勵施暴者繼續犯案。

陳錫澎憶述兩年前被Ramsey襲擊,驚訝在法庭上作供時,竟然有人去到支持施暴者。

陳錫澎說:「有一個組織,有幾十人來到,我覺得挺好,有人來支持我,原來我是錯誤的,原來這群人是支持我的襲擊者,到法官判刑時,當時說會判三年,同一群人又來到,希望為他求情,希望他不需要坐監。」

陳錫澎說,Ramsey雖則被判三年刑期,但差不多一年多就出獄,更有組織為Ramsey籌款。

陳錫澎說:「我都覺得很奇怪,為何受害人不是遭到同情,反而有整群人支持襲擊者。」

GoFundMe現時已找不到該個頁面,但根據備份網站Internet Archive的資料,一個反對警察暴力的組織發起眾籌,指Ramsey在患有思覺失調期間,被拘禁,出獄後沒有居所、食物等,頁面顯示籌得超過一萬二千元。

陳錫澎說:「當一個襲擊者不只傷害到人,怎料在法庭有一群人支持你,到你出獄後還有一群人為你籌款,我相信是形同鼓勵罪犯繼續傷害他人。」

陳錫澎認為精神有問題的人是要得到關注,但不代表精神有問題就可以傷害他人,他希望市民能夠在制度上發聲,改變現狀、以防有更多人被傷害,特別是老人家。

陳錫澎前年4月在奧克蘭(屋崙)華埠Broadway夾8街,突然被Ramsey從後襲擊,陳錫澎之後倒地,造成頭部和膝蓋受傷,立即拍下Ramsey的照片並報警,當局不久後將他拘捕。

Ramsay有不少前科,雖然他住在奧克蘭,但曾在其他地區犯案,San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe表示,2016年,Ramsay因為嚴重恐嚇罪名成立,在州監獄監禁了32個月。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。