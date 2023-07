【中國新聞】NBA木狼前鋒李凱爾獲中國國籍 最快8月世盃熱身賽披甲

【有線新聞】

效力NBA球隊明尼蘇達木狼的球員李凱爾,正式獲得中國國籍,並將代表國家隊出戰今年男子籃球世界盃,成為中國史上首名歸化籃球員。

NBA木狼隊球員李凱爾說:「中國球迷大家好,我是李凱爾。我很高興宣布,我將代表中國男子籃球隊出戰世界盃,身披國家隊戰袍,真令我自豪和感到榮幸。」

中國籃協證實,現年29歲、效力NBA明尼蘇達木狼、原名Kyle Anderson的李凱爾,已獲中國國籍。國際籃協亦確認,他可以代表中國,出戰今年舉行的籃球世界盃。

有八分一中國血統、身高2.06米的李凱爾,在美國新澤西州出世。司職前鋒的他,今季在木狼隊平均得分9.4分。

早在2018年李凱爾在母親陪同下,返回外曾祖父在深圳的故鄉,中文名字亦被列入族譜。李凱爾將前往斯洛文尼亞與國家隊會合訓練,最快8月熱身賽就可首度披甲。

歸化政策在中國體壇尤其在足球早有先例,不過效果差強人意。2019年起多名外國球員入籍中國,但表現乏善足陳。

最為人詬病的,就是來自巴西的高拉特。據報由2015年加盟球會起,球隊和相關機構為他歸化鋪路,已投入超過8億元人民幣的薪酬和轉會費;但歸化後從未為國足出場,到今年更退出中國籍。

不過身為首名男籃入籍兵,李凱爾目前仍在NBA立足,球迷因此對他仍充滿期望。

