甜香園食品公司表示,要回收6和12安士包裝的甜香園五香黑瓜子。

甜香園食品公司會召回6安士和12安士包裝甜香園五香黑瓜子,(標註是UPC 715685190013或UPC 715685190020),因為這批產品的包裝上面沒有標明含有大豆和小麥,會對過敏的人士有危險.

目前並沒有與這批甜香園五香黑瓜子有關的過敏報告,消費者可以去購買這些產品的店鋪要求退款,如果有任何問題,亦可以致電1-626-308-3212。

