南灣聖荷西市6月中發生一宗入侵住屋及企圖謀殺案,有受害人中槍受傷,警方調查後日前將疑犯拘捕。

事發於6月11日,警方接報指Bendorf路100號路段有疑犯闖入一幢住屋,再向受害人開槍,受害人需要送院救治,傷勢穩定。

警方調查後,確認居住在Gilroy市的20歲男子Evan Haley,與另外4名未成年人可能涉案,警方於7月18日在Santa Clara市將Haley拘捕,其餘4名疑犯也先後被捕。

警方在疑犯的家中搜查,起出5支手槍和大量子彈。

