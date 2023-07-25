【灣區新聞】舊金山日落區擬建50層高公寓大樓引發爭議（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）日落區計劃興建一棟50層高的公寓大樓，引起爭議，舊金山城市規劃部門表示，到目前為止，開發商提交的提案，不符合舊金山的法律規定，開發商已向上訴委員會提出上訴。

舊金山日落區計劃興建一棟高達50層的公寓大樓，遭社區強烈反對。

舊金山第四區市參事殷嘉立（Joel Engardio）說：「這個項50層高的計劃不會發生，舊金山反對它，我本人也反對，舊金山城市規劃部門說不合規則，所以這事絕不會發生。」

大樓的選址位於日落區Sloat大道2700號路段，這座擁有680套住宅的大樓，建築高度超過580呎，當中將包括零售商店、社區中心和健身房以及地下停車場。

此外，該計劃也包括110套可負擔住宅，但日落區大多數住宅和商業建築只是兩到三層高，這棟50層的摩天大樓與周圍環境格格不入。

殷嘉立說：「關於它的一切都很荒謬，所以規劃部門認為，它完全不符合任何合理的分區法，當然我們需要在日落區建更多住房，但50層大樓太荒謬，我認為最多5至6層以匹配該處環境。」

有社區組織在4月時就發起連署情願，反對興建大樓，當時吸引了超過2,200人簽名。

市府官員又表示，雖然鼓勵該地區提高密度和住宅開發，但此項目開發案比該地區法規所允許的高度高出了數倍。

舊金山城市規劃部門又表示，到目前為止，開發商提交的建築計劃不符合舊金山的法律規定，所以開發商先前提交給市政府的初步計劃，已被規劃部門拒絕。

但另一方面，開發商已向上訴委員會提出上訴，聽証會將於今個週三舉行，開發商試圖利用加州的Density Bonus法來爭取項目的批准。

殷嘉立說：「加州有一項法律允許密度豁免，開發商若能提供一定比例的可負擔房屋，便可添加更多樓層，但這個開發商的做法完全不合規，不符法律精神。」

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