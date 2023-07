【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕兩名男人,涉嫌和去年Lower Haight的一宗致命槍擊案有關。

根據警方,兩名被捕的涉案男子,是35歲的Kameron Kaywood和25歲的Delvon Carter。

案發在去年6月30日晚上約9點16分,地點是Rose Street 400號路段,警員接報到場後,發現一名20歲男子中槍,事主送院後不治,經警方調查後,兩人涉嫌謀殺而被當局發出拘捕令。

警方之後在上月發現Kaywood因另一宗案件被羈押在Contra Costa縣監獄,並將他拘捕。

另一名涉案人Carter7月19日在南舊金山(南三藩市)被捕,並被羈押在舊金山縣監獄。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。