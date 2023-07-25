【灣區新聞】舊金山發生離奇車禍 私家車撞破路邊防撞欄飛墮下山（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）週末發生離奇車禍，一架私家車在Castro區行駛時，撞破路邊的防撞欄並飛墮下山，有目擊者表示，該架車是偷回來，意外發生後，車上的人在警方到場前離開現場。

閉路電視畫面可見，涉案的白色房車在Sanchez街向北行駛時，直剷路邊防撞欄，飛墮下山之後壓倒一棵大樹，反車後不少市民上前幫忙。

目擊者Michael Perez說：「有個女人把一個渾身是血的男人，拉出車，男人帶著面罩、全身黑衣，而紅頭髮的黑衣女人向他們大叫，警察還有三分鐘就到來！我們還有三分鐘！快點！」

舊金山警方指出，車上所有人逃去，目擊事發的鄰居Perez立即和其他人上前幫忙。

Perez說：「我們目擊事發經過，車上有很多酒、遍地是血，從他們穿衣和溢出的酒，我就知道他們是不懷好意，他們也不想人幫忙，那女人說不要碰我。」

另一位鄰居表示，有人向他聲稱自己被人劫去車輛。

目擊者Giorgi Kvirkvia說：「他說幾分鐘前被人踢了出車，就在幾條街外，他稍微反抗，但最後被對方用槍打頭，這是他所說的。」

案發在星期六晚上約7點20分，在19夾Sanchez街，相信由高掉下來有50呎，案發後車上5人經樓梯向上離開現場。

有目擊者說，警方向他表示，在事發現場檢獲一支槍。

當局正調查案件，未有人被捕。

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