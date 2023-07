【灣區新聞】舊金山發生離奇車禍 私家車撞破路邊防撞欄飛墮下山（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)週末發生離奇車禍,一架私家車在Castro區行駛時,撞破路邊的防撞欄並飛墮下山,有目擊者表示,該架車是偷回來,意外發生後,車上的人在警方到場前離開現場。

閉路電視畫面可見,涉案的白色房車在Sanchez街向北行駛時,直剷路邊防撞欄,飛墮下山之後壓倒一棵大樹,反車後不少市民上前幫忙。

目擊者Michael Perez說:「有個女人把一個渾身是血的男人,拉出車,男人帶著面罩、全身黑衣,而紅頭髮的黑衣女人向他們大叫,警察還有三分鐘就到來!我們還有三分鐘!快點!」

舊金山警方指出,車上所有人逃去,目擊事發的鄰居Perez立即和其他人上前幫忙。

Perez說:「我們目擊事發經過,車上有很多酒、遍地是血,從他們穿衣和溢出的酒,我就知道他們是不懷好意,他們也不想人幫忙,那女人說不要碰我。」

另一位鄰居表示,有人向他聲稱自己被人劫去車輛。

目擊者Giorgi Kvirkvia說:「他說幾分鐘前被人踢了出車,就在幾條街外,他稍微反抗,但最後被對方用槍打頭,這是他所說的。」

案發在星期六晚上約7點20分,在19夾Sanchez街,相信由高掉下來有50呎,案發後車上5人經樓梯向上離開現場。

有目擊者說,警方向他表示,在事發現場檢獲一支槍。

當局正調查案件,未有人被捕。

