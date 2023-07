【灣區新聞】舊金山280號公路發生槍擊案 女司機大腿被子彈射中（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)280號公路日前發生槍擊案,受害人表示槍手仍然在逃,希望公眾能夠幫忙。

槍擊事件發生在7月14日星期五下午1點左右,地點位於舊金山Alemany Boulevard附近的280號公路南行線。

受害者表示,想不到一次簡單的轉線,幾乎結束了自己的生命,她說一顆子彈,擊中了她的右大腿,由子彈卡在肌肉裡,所以子彈留在了她的腿裡。

受害人說:「醫生告訴我,我是多麼幸運,子彈有機會會擊中我的主要血管,我很容易就會失血過多。」

受害人要求名字保密,原因是她表示槍手仍然在逃,她指她當時沿著101號公路向南行方向行駛,然後轉車道前往280南行方向,她認為這一個小舉動,可能激怒了她身後的司機,她說與該男子

沒有言語和非言語之間的互動。

受害人說:「他開車太魯莽,他就是尾隨我,我無法擺脫他,我當時最左車道,左邊不應該有任何東西,在我意識到之前,他已與我平排和在避車處,他趕上我的速度,然後我向左邊看去,他把乘客位車窗拉下,然後就是槍響。」

她說她的白色SUV被五槍擊中,她其後將車停在附近的避車處。

受害人說:「我顫抖著尖叫,看到血後十分震驚,一些子彈射入後門,那是我兒子加高座椅所在的位置,我很慶幸當時他不在我身邊。」

她說槍手駕駛一輛深色SUV,車窗貼有遮光貼,車牌是黃色字母的黑色車牌,很可能是舊車牌。

根據加州公路巡警和San Francisco Standard的分析數據,從2020年1月至今年4月期間,警方一共處理了灣區公路上發生的435宗槍擊事件,報告顯示,舊金山高速公路發生了31宗槍擊事件,兩人死亡,Alameda縣的情況最為嚴重,該縣發生了204宗槍擊事件,11人死亡,其中包括兩名兒童。

加州運輸部官員表示,280公路上沒有攝像頭,但他們已在東灣安裝了約130個高速公路攝像頭,其中許多位於880、580和80公路上。

加州公路巡警表示,尚未有人因該案被捕,他們正在尋找當日有行車記錄儀的司機可以幫忙。

