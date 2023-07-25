【灣區新聞】舊金山280號公路發生槍擊案 女司機大腿被子彈射中（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）280號公路日前發生槍擊案，受害人表示槍手仍然在逃，希望公眾能夠幫忙。

槍擊事件發生在7月14日星期五下午1點左右，地點位於舊金山Alemany Boulevard附近的280號公路南行線。

受害者表示，想不到一次簡單的轉線，幾乎結束了自己的生命，她說一顆子彈，擊中了她的右大腿，由子彈卡在肌肉裡，所以子彈留在了她的腿裡。

受害人說：「醫生告訴我，我是多麼幸運，子彈有機會會擊中我的主要血管，我很容易就會失血過多。」

受害人要求名字保密，原因是她表示槍手仍然在逃，她指她當時沿著101號公路向南行方向行駛，然後轉車道前往280南行方向，她認為這一個小舉動，可能激怒了她身後的司機，她說與該男子

沒有言語和非言語之間的互動。

受害人說：「他開車太魯莽，他就是尾隨我，我無法擺脫他，我當時最左車道，左邊不應該有任何東西，在我意識到之前，他已與我平排和在避車處，他趕上我的速度，然後我向左邊看去，他把乘客位車窗拉下，然後就是槍響。」

她說她的白色SUV被五槍擊中，她其後將車停在附近的避車處。

受害人說：「我顫抖著尖叫，看到血後十分震驚，一些子彈射入後門，那是我兒子加高座椅所在的位置，我很慶幸當時他不在我身邊。」

她說槍手駕駛一輛深色SUV，車窗貼有遮光貼，車牌是黃色字母的黑色車牌，很可能是舊車牌。

根據加州公路巡警和San Francisco Standard的分析數據，從2020年1月至今年4月期間，警方一共處理了灣區公路上發生的435宗槍擊事件，報告顯示，舊金山高速公路發生了31宗槍擊事件，兩人死亡，Alameda縣的情況最為嚴重，該縣發生了204宗槍擊事件，11人死亡，其中包括兩名兒童。

加州運輸部官員表示，280公路上沒有攝像頭，但他們已在東灣安裝了約130個高速公路攝像頭，其中許多位於880、580和80公路上。

加州公路巡警表示，尚未有人因該案被捕，他們正在尋找當日有行車記錄儀的司機可以幫忙。

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