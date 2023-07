【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)展開5億元的市內改善計劃,週三舉行活動,讓承包商和小企業可以互相認識,幫助小企業獲得市府合約。

這項活動星期三下午4點半到6點半,在奧克蘭總圖書館舉行,地址是14街125號,市府職員將會安排小企業和市府承包商見面。

耗資5億元的城市改善計劃,涉及建築等多方面,市府聘請承包商推行計劃,而承包商也需要分包商提供服務和物資,活動需要預約登記,詳情請致電:(510) 238-7524,或電郵往:slbe@oaklandca.gov

版權所有,不得轉載。