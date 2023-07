【中國新聞】中國外長秦剛被免職 前外長王毅接任

【有線新聞】

中國國家主席習近平簽署第八號主席令,人大常委會表決通過決定免去秦剛外長的職務,並任命前外長王毅接任。

十四屆全國人大常委會周二召開第四次會議,當中在審議任免案議程中,決定免去秦剛兼任外長職務,並任命前外長王毅接替出任。

現年57歲的秦剛在外交系統任職超過30年,2005年起出任外交部發言人,其後亦擔任過中國駐英大使館公使和外交部副部長等要職,2021年他被任命為駐美大使。

次年10月秦剛在二十大獲選為中共中央委員,同年12月接替晉升為中央政治局委員中央外辦主任的王毅,成為新一任外交部部長,今年3月更當選成為國務委員,短短三個月內已晉升為黨和國家領導人。

秦剛最近一次現身已是今年6月25日,當時他會見越南外長、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長,之後就將近一個月沒有露面。

外交部曾在本月11日表示,秦剛因「健康原因」,缺席在印尼舉行的東盟會議,改由王毅代表出席。而對於記者其後接連追問秦剛行蹤,外交部只重申無進一步消息提供。

接任的王毅現年69歲,過去三十多年專注外交事務。2013年起擔任外長,直至去年12月卸任。

他在去年二十大後成為中共中央政治局委員,接替楊潔篪出任中央外事辦主任,成為主管外交事務第一把手。

七個月後再次擔任外長的王毅,目前正在南非出席金磚國家安全事務會議。

