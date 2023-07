【全國新聞】美國司法部起訴得州政府美墨邊境設浮標阻移民入境

【有線新聞】

美國司法部民事起訴得州州長和州政府,在美墨邊境的河流設置大型浮標,阻止偷渡客由墨西哥入境。司法部認為州政府違反聯邦法律,甚至觸發人道危機。

連接美墨邊境的格蘭德河,得州州政府自月初起,陸續設置這些固定於河底的大型橙色浮標,認為有助加強邊境安全,阻止偷渡客由墨西哥經水路入境。

司法部的入稟狀要求州政府盡快移除這些大型浮標,並承擔相關費用。助理司法部長稱,州政府未獲聯邦授權,在格蘭德河設置障礙物,違反聯邦法律,威脅航行和公共安全,憂慮可能觸發人道危機,以及損害美國外交政策。

墨西哥當局亦對相關措施表達不滿,認為違反兩國簽訂的條約和侵犯墨西哥領土。

共和黨籍的得州州長阿博特較早前說,如果被起訴會在法庭抗辯,更指責總統拜登令非法移民數量創歷史新高。

白宮發言人批評阿博特此舉製造混亂,亦是政治噱頭。

瓊皮埃爾說︰「阿博特令邊境巡邏隊的工作更困難,令他們更難守衛邊境,這就是他正在做的事情。」

發言人強調,拜登政府一直致力解決偷渡問題,非法入境者的數量過去兩年已創新低。

