【全國新聞】勞資合約未達協議 全美逾30萬UPS員工蘊釀罷工

【KTSF】

超過30萬名UPS聯合包裹服務公司員工,如果在月底沒有取得新合約,就準備進行罷工。

因為送貨服務自疫情爆發以來,已經成為全美經濟關鍵的一環,員工們認為應該收到應有的報酬。

本週末有支持工會的團體走上舊金山(三藩市)街頭,幫忙宣傳表達支持,如果最後勞資談判破裂,可能出現自1959年以來,全美最大規模的罷工。

由UPS送貨司機計畫發起的罷工,週六吸引了一批支持群眾來到舊金山市政府前集合,之後群眾走進市區,在支持的商家櫥窗,貼上宣傳罷工活動的海報。

如果司機們沒有如期在8月1號拿到新的合約的話,將發起罷工,影響全美將近4分之1的商業貨物運輸。

司機代表表示,已做好聯繫,全美都會有司機響應,如果沒有拿到應有的報酬,就會開始罷工。

UPS公司可能也感受到壓力,已發表聲明表示,離合約到期還剩不到兩個禮拜,必須迅速敲定一項公平協議,以對顧客、員工,以及全美各地商業提供確定性。

週六贊助這場集會活動的團體The Democratic Socialists of America,向來強力支持員工權益,該團體指,這次罷工可能是自1959年以來,全美最大規模的一次,一旦發動,將有34萬人罷工。

牽涉的合約是目前美國私人公司最大的一個,這個大規模罷工,對整個勞工社群都會有後續影響。

有東灣的經濟學家表示,整個灣區的經濟都有可能受這次罷工影響,例如奧克蘭(屋崙)這個主要港口,還有其他運輸系統,部分環節都可能受到UPS罷工影響,如何將貨物從奧克蘭,送到Tracy繼續轉運等,都可能面臨挑戰。

目前勞資雙方最大的糾結點在於,針對兼職司機的加薪,而雙方如果在月底前無法達成共識,一般大眾也可能將開始感受到司機們罷工對生活的影響,而罷工一旦發動,十天的經濟成本就可達70億元。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。