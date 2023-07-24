【全國新聞】勞資合約未達協議 全美逾30萬UPS員工蘊釀罷工

【KTSF】

超過30萬名UPS聯合包裹服務公司員工，如果在月底沒有取得新合約，就準備進行罷工。

因為送貨服務自疫情爆發以來，已經成為全美經濟關鍵的一環，員工們認為應該收到應有的報酬。

本週末有支持工會的團體走上舊金山（三藩市）街頭，幫忙宣傳表達支持，如果最後勞資談判破裂，可能出現自1959年以來，全美最大規模的罷工。

由UPS送貨司機計畫發起的罷工，週六吸引了一批支持群眾來到舊金山市政府前集合，之後群眾走進市區，在支持的商家櫥窗，貼上宣傳罷工活動的海報。

如果司機們沒有如期在8月1號拿到新的合約的話，將發起罷工，影響全美將近4分之1的商業貨物運輸。

司機代表表示，已做好聯繫，全美都會有司機響應，如果沒有拿到應有的報酬，就會開始罷工。

UPS公司可能也感受到壓力，已發表聲明表示，離合約到期還剩不到兩個禮拜，必須迅速敲定一項公平協議，以對顧客、員工，以及全美各地商業提供確定性。

週六贊助這場集會活動的團體The Democratic Socialists of America，向來強力支持員工權益，該團體指，這次罷工可能是自1959年以來，全美最大規模的一次，一旦發動，將有34萬人罷工。

牽涉的合約是目前美國私人公司最大的一個，這個大規模罷工，對整個勞工社群都會有後續影響。

有東灣的經濟學家表示，整個灣區的經濟都有可能受這次罷工影響，例如奧克蘭（屋崙）這個主要港口，還有其他運輸系統，部分環節都可能受到UPS罷工影響，如何將貨物從奧克蘭，送到Tracy繼續轉運等，都可能面臨挑戰。

目前勞資雙方最大的糾結點在於，針對兼職司機的加薪，而雙方如果在月底前無法達成共識，一般大眾也可能將開始感受到司機們罷工對生活的影響，而罷工一旦發動，十天的經濟成本就可達70億元。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。