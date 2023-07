【灣區新聞】聖荷西當局為無家者而設的RV停車場正式開放（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

經過數月的延誤後,聖荷西Santa Teresa VTA輕軌站為無家可歸者而設的RV車輛安全停車場終於開放。

Santa Teresa安全停車場,為無家可歸者提供42個車位,比原計劃少3個。

聖荷西當局表示,會優先考慮居住當地第2區和第10區的居民,這個安全停車場原定於1月開放,其後推到4月,但由於修建圍欄、太陽能電板和案件等問題,一再延誤到現時可正式開放。

停車場佔地11.5萬平方英尺,由市府租借,並由LifeMoves運營,提供臨時居住和支持服務。

停車場將提供水、洗手站和洗手間,居民可以使用自己的發電機發電,每週將提供一到兩次淋浴,每週都會收集垃圾和回收品。

聖荷西有超過6千人無家可歸,其中75%的人居無定所,有越來越多的人將車輛成為他們家。

在今年6月6日,聖荷西市議會一致批准四個重點安全停車場和住房的項目,當局希望可以將他們轉移到一個安全的地方,讓他們能夠重建自己的生活,並最終過渡到永久住所。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。