【KTSF 馮政浩報道】

極端酷熱天氣影響之下,美國國家公園懷疑中暑死亡個案,已經超越年度平均數。

自從6月1日以來,在極端酷熱天氣籠罩之下,國家公園懷疑因爲中暑死亡人數,已經超越年度平均數。

今年到目前爲止,國家公園錄得總共五宗和高溫有關的死亡個案,而每年酷熱最危險的8月份,仍未來臨。

今年的懷疑中暑死亡事件,發生在三個國家公園,包括大峽谷、加州的死亡谷和德州的Big Bend。

這三個國家公園,是酷熱死亡的黑點,自從2007年以來,國家公園局通報的68宗高溫致死個案之中,有一半出現在這三個國家公園。

