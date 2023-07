【灣區新聞】近百名Millbrae居民反對La Quinta Inn旅館改為無家者住屋（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣政府計劃購買位於Millbrae的La Quinta Inn旅館,將旅館改為無家可歸者永久住屋,將近百名Millbrae居民及民選官員21日聚集在旅館門口,向縣府發出反對的聲音。

將近百位Millbrae居民扶老攜幼,還有商家、居民們當場在請願信簽名,高舉反對Homekey項目。

Millbrae市長Ann Schneider表示,今年是Millbrae建市75周年,就像當年Millbrae土地,跟加州最高法院爭取建市,土地被迫讓給舊金山國際機場,今天也要繼續為Millbrea爭取更多的資源。

Schneider說:「我首先要說的是,San Mateo縣,你所做的這一切都錯了,你沒有來到市議會,你沒有向商家提出投標,然後向一家酒店提出了他們無法拒絕的報價,我的意思是,我對旅館感同身受,當你給這麼多的錢,高過她的實際價值,你怎麼可能說不,所以我同情他們,不希望酒店老闆發生任何事情,他們就像我們大家庭的一份子,也就是說縣府,你所做的一切都是閉門會議,我不知道,我們不知道,誰投票支持從Millbrae拿走酒店,誰投票支持拿走酒店稅,誰投票支持永遠拿走物業稅。」

Schneider表示,舊金山國際機場占用Millbrae土地,但Millbrae拿不到錢,灣區捷運開到Millbrae,Millbrae拿不到錢,Millbrae不像南舊金山,有亞馬遜倉儲中心,生技公司Costca,Millbrae很多收入靠的是酒店稅。

Chapel of the Highlands負責人Paul Larson說:「酒店非常重要,我們需要酒店,特別是疫情後,現在空中交通已經恢復,舉例El Rancho Inn,已經要開發(可負擔住宅單位),這就是為什麼La Quinta Inn對Millbrae很重要。」

除了稅收減少,居民更擔心的是治安,一位不願上鏡頭,住在酒店對面公寓的女士說,現在晚上都睡不著覺。

有Millbrae市民說:「我真的是夜不能寐,真的很緊張,很害怕,因為我媽媽跟我一起住,她老人家,平常我們吃完飯,都會在附近走路散步,現在這樣子的話,因為這個帶給我們很大危險,我們完全沒有安全感。」

Millbrae市民江李自安說:「你們都看到舊金山,我不希望我們Millbrae變成下一個舊金山,兩三年後說不定會變成這樣,再加上這個呢,也會影響到隔壁的城市,Burlingame,San Bruno,我們不要看到很多針頭在地上。」

另一名市民說:「無家可歸帶來太多不安全因素給周圍的小朋友,尤其我們是一個安靜的社區,我不希望這種事就是太多無家可歸,整個社區帶來很大不安定因素。」

也有市民說:「我們Millbrae沒有警察局,所以我聽到不知是否事實,無家可歸到每個地方,犯罪率就會上升,我們如何維持社區,所有小商業所有人敢不敢出來,敢不敢等巴士。」

市議員馮嘉輝表示,希望繼續跟縣府合作,讓Millbrae沒有無家可歸問題。

馮嘉輝說:「在過去兩年中,我們已經成功幫助我們城市超過150名無家可歸者,這樣成功地管理,並將我們的無家可歸者人數減少到低於20人,我們的戰略就取得了成功,但並不止於此,我們必須繼續積極尋找適合我們城市和縣的解決方案。」

原本San Mateo縣議員8月就要進行表決,現在可能會延到9月,因此居民表示,當務之急就是要蒐集到更多的反對簽名,來阻止這項Homekey項目。

San Mateo縣行政官Mike Callagy日前在Millbrae市議會,宣布縣府計劃收購La Quinta旅館改建為無家可歸者房屋,選址是因為交通方便,大多數居民也將會是老年人,他們佔該縣無家可歸人口的大部分,酒店的所有租戶,都需要支付其收入的3分之1作為租金,其餘部分由政府補貼。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。