【灣區新聞】近百名Millbrae居民反對La Quinta Inn旅館改為無家者住屋（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣政府計劃購買位於Millbrae的La Quinta Inn旅館，將旅館改為無家可歸者永久住屋，將近百名Millbrae居民及民選官員21日聚集在旅館門口，向縣府發出反對的聲音。

將近百位Millbrae居民扶老攜幼，還有商家、居民們當場在請願信簽名，高舉反對Homekey項目。

Millbrae市長Ann Schneider表示，今年是Millbrae建市75周年，就像當年Millbrae土地，跟加州最高法院爭取建市，土地被迫讓給舊金山國際機場，今天也要繼續為Millbrea爭取更多的資源。

Schneider說：「我首先要說的是，San Mateo縣，你所做的這一切都錯了，你沒有來到市議會，你沒有向商家提出投標，然後向一家酒店提出了他們無法拒絕的報價，我的意思是，我對旅館感同身受，當你給這麼多的錢，高過她的實際價值，你怎麼可能說不，所以我同情他們，不希望酒店老闆發生任何事情，他們就像我們大家庭的一份子，也就是說縣府，你所做的一切都是閉門會議，我不知道，我們不知道，誰投票支持從Millbrae拿走酒店，誰投票支持拿走酒店稅，誰投票支持永遠拿走物業稅。」

Schneider表示，舊金山國際機場占用Millbrae土地，但Millbrae拿不到錢，灣區捷運開到Millbrae，Millbrae拿不到錢，Millbrae不像南舊金山，有亞馬遜倉儲中心，生技公司Costca，Millbrae很多收入靠的是酒店稅。

Chapel of the Highlands負責人Paul Larson說：「酒店非常重要，我們需要酒店，特別是疫情後，現在空中交通已經恢復，舉例El Rancho Inn，已經要開發（可負擔住宅單位），這就是為什麼La Quinta Inn對Millbrae很重要。」

除了稅收減少，居民更擔心的是治安，一位不願上鏡頭，住在酒店對面公寓的女士說，現在晚上都睡不著覺。

有Millbrae市民說：「我真的是夜不能寐，真的很緊張，很害怕，因為我媽媽跟我一起住，她老人家，平常我們吃完飯，都會在附近走路散步，現在這樣子的話，因為這個帶給我們很大危險，我們完全沒有安全感。」

Millbrae市民江李自安說：「你們都看到舊金山，我不希望我們Millbrae變成下一個舊金山，兩三年後說不定會變成這樣，再加上這個呢，也會影響到隔壁的城市，Burlingame，San Bruno，我們不要看到很多針頭在地上。」

另一名市民說：「無家可歸帶來太多不安全因素給周圍的小朋友，尤其我們是一個安靜的社區，我不希望這種事就是太多無家可歸，整個社區帶來很大不安定因素。」

也有市民說：「我們Millbrae沒有警察局，所以我聽到不知是否事實，無家可歸到每個地方，犯罪率就會上升，我們如何維持社區，所有小商業所有人敢不敢出來，敢不敢等巴士。」

市議員馮嘉輝表示，希望繼續跟縣府合作，讓Millbrae沒有無家可歸問題。

馮嘉輝說：「在過去兩年中，我們已經成功幫助我們城市超過150名無家可歸者，這樣成功地管理，並將我們的無家可歸者人數減少到低於20人，我們的戰略就取得了成功，但並不止於此，我們必須繼續積極尋找適合我們城市和縣的解決方案。」

原本San Mateo縣議員8月就要進行表決，現在可能會延到9月，因此居民表示，當務之急就是要蒐集到更多的反對簽名，來阻止這項Homekey項目。

San Mateo縣行政官Mike Callagy日前在Millbrae市議會，宣布縣府計劃收購La Quinta旅館改建為無家可歸者房屋，選址是因為交通方便，大多數居民也將會是老年人，他們佔該縣無家可歸人口的大部分，酒店的所有租戶，都需要支付其收入的3分之1作為租金，其餘部分由政府補貼。

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