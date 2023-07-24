【全國新聞】Mega Millions稅前多寶彩金升至8.2億元

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由於上星期五晚開獎的Mega Millions彩票無人全中6個號碼頭獎，星期二7月25號晚開獎的稅前多寶彩金，估計高達8億2千萬元，是Mega Millions獎券史上第五最高的彩金。

7月25號晚開獎的Mega Millions彩票，累積的稅前多寶獎金估計高達8億2千萬元。

這個8億2千萬元的稅前頭獎金額，是中獎者可得的最高總數，需要分29年每年領取。

如果選擇一次過馬上提取現金形式，稅前金額約為4億2200萬元。

上一次有人中Mega Millions多寶彩金是4月18號，幸運兒是紐約州居民。

Mega Millions在45個州以及首都華盛頓和美屬處女島可以購買。彩票由各個州的獎券局官員監管。

中多寶獎的或然率是3億零257萬5350份之一，因此應該用做善事心情去購買。

Mega Millions每逢星期二及星期五加州時間晚上8時開獎。

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