【台灣新聞】國民黨正式通過侯友宜參加明年總統大選

在台灣,國民黨舉行全代會,正式通過徵召新北市長侯友宜參加明年總統大選,他致詞時再批評執政民進黨把台灣推向戰爭。

侯友宜致詞前,先與主席朱立倫手牽手,聯同全場一起叫口號造勢。

他說:「最近一年多來,我常常被民眾問到最多的是『兩岸會戰爭嗎?會相刣嗎?』因為大部分的台灣人都感覺到台灣正被一股力量推向戰爭的邊緣,民進黨執政造成兩岸兵凶戰危。台海之間已經被國際認定是世界上最危險的地方,美麗的寶島能夠安居樂業嗎?會不會出現白髮人送黑髮人的悲劇?」

侯友宜批評民進黨不僅將台灣推向戰爭,更是貪腐無能。他又說:「連前主席的和平之旅、馬習會,在在鞏固著台海的穩定,兩岸和平的基礎。從民進黨執政以後,一切卻都變了,一切都不一樣了。台灣引以為傲的言論自由沒有了,政治上的貪污腐敗、光電弊案、黑金掛鈎、疫苗採購疑雲重重、詐騙事件層出不窮,現在還急著把台灣推上兵凶戰危的火線,這樣的民進黨我們還要忍多久。」

台灣政界亦關注未獲國民黨徵召的富商郭台銘會否自行參選,他同日在網上發文,引用《孟子》「雖千萬人,吾往矣」,稱何況已經有千萬人與他同樣希望改變,一定不會讓大家失望。

