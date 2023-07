【KTSF】

南灣Gilroy警方週五晚以涉嫌殺人的罪名,逮捕了一名男子。

在週四,一名中槍傷者被送往當地醫院,後來宣佈死亡。

警方表示,受害人的姓名現被保密,初步調查確定,槍擊事件發生於Columbine Court 2100街區,警方確認了一名疑犯的身份,並於週五晚將18歲的Edwin Sanchez拘捕。

根據監獄記錄,他被關押在Santa Clara縣監獄,不得保釋。

警方表示,槍擊事件仍在調查中,如有任何相關信息,請致電(408) 846-0335和警方聯絡。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。