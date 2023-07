【中國新聞】中國內地連日暴雨 杭州多地山泥傾瀉至少5死

【有線新聞】

中國內地多地連日暴雨,其中杭州發生山泥傾瀉,造成至少5人死亡。江西亦有村落水浸,40多人要疏散。

在江西萍鄉周日因暴雨,村內嚴重水浸,水位達一至兩米,救援人員用橡皮艇救出被困村民。

萍鄉市豐泉村村民李先生說:「6點50分左右吧,屋子裏面就開始進水了。差不多十分鐘,屋裏面就漲的很深,接近一米了。」當地住了十幾戶村民,40多人要疏散。

而浙江杭州連日暴雨,富陽區上官鄉、常綠鎮等多地都發生山泥傾瀉。多間房屋損毀,有私家車被洪水沖至變形,電力中斷影響逾1600多戶居民。

有受災村民說:「我七十歲的老太太,自己弄來的電,電都沒有。我兩個小孩子現在還在樓上,一個七歲、一個十歲。」

截至周日下午,暴雨造成當地至少5人死亡,多人失蹤。中央氣象台發布暴雨藍色預警,預計四川、重慶、貴州等,周一仍會有大雨至暴雨天氣。

