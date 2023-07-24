【全國新聞】民調顯示多數美國民眾認為拜登與特朗普不宜再做總統

【張麗月報導】

雅虎新聞的最新民意調查顯示，多數美國民眾認為拜登與特朗普都不適宜做多一任總統。

雅虎新聞在7月中所做的民意調查顯示，有一半以上的受訪者認為，拜登與特朗普都不應再競選，對兩人不宜再競選的理由包括無能、年紀太大、貪腐、表現不佳及危險等，但兩人在這幾個方面的比重就有所不同。

比如有21%受訪者認為特朗普危險，認為拜登危險的人就只有3%，在能力方面，就有兩成人認為拜登無能，認為特朗普無能的就只有6%。

而在貪腐方面，兩人的比例差別是兩個百分點，有12%民意認為特朗普貪腐，拜登是一成。

雙方各自陣營的選民都大幅度貶低對方，都比較支持自己一方的人出選，即是說民主黨陣營是拜登，共和黨人就擁護特朗普。

整體而言，特朗普的民意支持度只有38%，是雅虎新聞的調查記錄中最低，尤其是有7成美國人認為，針對聯邦政府而煽動或協助作反，例如2021年1月6號國會大樓衝擊事件是嚴重罪行。

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