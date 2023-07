【全國新聞】民調顯示多數美國民眾認為拜登與特朗普不宜再做總統

【張麗月報導】

雅虎新聞的最新民意調查顯示,多數美國民眾認為拜登與特朗普都不適宜做多一任總統。

雅虎新聞在7月中所做的民意調查顯示,有一半以上的受訪者認為,拜登與特朗普都不應再競選,對兩人不宜再競選的理由包括無能、年紀太大、貪腐、表現不佳及危險等,但兩人在這幾個方面的比重就有所不同。

比如有21%受訪者認為特朗普危險,認為拜登危險的人就只有3%,在能力方面,就有兩成人認為拜登無能,認為特朗普無能的就只有6%。

而在貪腐方面,兩人的比例差別是兩個百分點,有12%民意認為特朗普貪腐,拜登是一成。

雙方各自陣營的選民都大幅度貶低對方,都比較支持自己一方的人出選,即是說民主黨陣營是拜登,共和黨人就擁護特朗普。

整體而言,特朗普的民意支持度只有38%,是雅虎新聞的調查記錄中最低,尤其是有7成美國人認為,針對聯邦政府而煽動或協助作反,例如2021年1月6號國會大樓衝擊事件是嚴重罪行。

