【財經新聞】灣區6月招聘激增 四成新增職位在Santa Clara縣

【KTSF 歐志洲報導】

加州就業發展部(EDD)的數據顯示,灣區在6月的招聘激增,其中以南灣的表現最突出,加州所增加的就業職位中,有四成在Santa Clara縣。

The Mercury News引述加州就業發展部的報告指出,灣區在6月增加了9,200份工作,這是灣區連續三個月出現增長,而這9,200份新的就業機會中,4,700份出自南灣,3,100份出自舊金山(三藩市)和San Mateo縣地區,1,100份出自東灣,總數佔全加州新就業機會的80%。

研究顯示,至於人們關注的科技業2022年開始的一連串裁員已經進入最後階段,今年頭六個月,科技業失去了14,100份工作,但是科技業在過去三個月都在小幅度的增加就業機會。

聖荷西智庫Joint Venture Silicon Valley表示,新數字顯示,灣區已經度過調整期,目前準備起飛。

加州方面,在6月共增加了11,600份新工作,失業率卻稍微增加,從4.5%增加至4.6%。

商界人士表示,南加州的劇作家和演員的罷工行動,已經影響了加州的就業市場,洛杉磯縣在6月就流失了3,900份工作,直接影響加州經濟,而加州也還面對持續的高利率和通膨壓力。

