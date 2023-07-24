【財經新聞】灣區6月招聘激增 四成新增職位在Santa Clara縣

【KTSF 歐志洲報導】

加州就業發展部（EDD）的數據顯示，灣區在6月的招聘激增，其中以南灣的表現最突出，加州所增加的就業職位中，有四成在Santa Clara縣。

The Mercury News引述加州就業發展部的報告指出，灣區在6月增加了9,200份工作，這是灣區連續三個月出現增長，而這9,200份新的就業機會中，4,700份出自南灣，3,100份出自舊金山（三藩市）和San Mateo縣地區，1,100份出自東灣，總數佔全加州新就業機會的80%。

研究顯示，至於人們關注的科技業2022年開始的一連串裁員已經進入最後階段，今年頭六個月，科技業失去了14,100份工作，但是科技業在過去三個月都在小幅度的增加就業機會。

聖荷西智庫Joint Venture Silicon Valley表示，新數字顯示，灣區已經度過調整期，目前準備起飛。

加州方面，在6月共增加了11,600份新工作，失業率卻稍微增加，從4.5%增加至4.6%。

商界人士表示，南加州的劇作家和演員的罷工行動，已經影響了加州的就業市場，洛杉磯縣在6月就流失了3,900份工作，直接影響加州經濟，而加州也還面對持續的高利率和通膨壓力。

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