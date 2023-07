第43屆舊金山猶太電影節，奧克蘭部分即將開始

第43屆舊金山猶太電影節,目前正如火如荼舉行中。舊金山的部分即將完結,而奧克蘭的的部分,則即將開始。

第43屆舊金山猶太電影節,在舊金山的部分,在來臨這個星期,將轉到Pacific Heights 區,在Sacramento 街的Vogue 戲院。但是舊金山部份的閉幕影片《Bella!》,則在7月30日回到Castro 戲院,舉行閉幕。紀錄片《Bella!》探討上世紀70年代,在美國政壇中,爭取女性權益並反戰的Bella Abzug。她的政績啟發大家今天熟悉的女政要。前國會議長普洛西,預計將出席7月30日的閉幕式。

在奧克蘭的影展部分,將從8月1日開始至6日。地點是Landmark Piedmont 戲院。其中包括這部英國和巴勒斯坦的喜劇《A Gaza Weekend》。故事中的以色列發生新病毒疫情。一對英國和以色列情侶,為了逃避疫情,認為巴勒斯坦控制的加沙地帶是安全的地方,從中搞笑。

影展內容和購票細節,可以參考網站sfjff.org。

43rd San Francisco Jewish Film Festival continues through July 30 in San Francisco, begins August 1 in Oakland,

