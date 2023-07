影評：珍惜青少年時代回憶的《戲劇訓練營》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個戲劇營必須在三個星期內,創造並表演一個全新舞台劇。這群孩童會有什麼樣的表現?

一年一度的夏日戲劇營展開之際,創辦人病發陷入昏迷狀態。他的兒子Troy 接替,但是戲劇營中的孩童對他完全不理。他們的偶像,反而是每年都會回來教導這群孩童的Amos 和Rebecca。他們的任務,就是在戲劇營的三個星期之內,創造並演出一出舞台歌舞劇。從舞台演出不同領域的訓練項目,如演戲、舞蹈、服裝等,還有Amos 和Rebecca 之間,創造出原創歌舞劇中的挑戰。但是兩人背後,也因為個別對未來在演藝圈的發展,出現摩擦。

與此同時,這個戲劇營也因為財政問題,面對被隔鄰為富裕孩童設的戲劇營併吞的命運。Troy 能否用其它,例如社交媒體宣傳的方式,挽救戲劇營,延續這些孩童的夢想?

電影先是以偽紀錄片的方式拍攝,將觀眾帶進戲劇營背後的運作。從不同演繹技巧的訓練,到面試、彩排,到第一次也是最後一次的演出。這類拍攝方式,經常要觀眾注意人物之間互動中的小動作,來更加了解他們之間的關係,和對事態的反應。微妙的幽默最常在這裡出現。這類拍攝方式一度流行,但鏡頭處理經常是以手握攝像機的流動風格,而容易令觀眾眼花、不適。

故事中最多的笑料出自一些和舞台表演,有特別關聯的對白。戲劇老師之間,討論演繹事業發展不順的對話,也將社會現實帶進戲中。而在看這群年輕演員,最後在舞台上表演的成品,也不難對他們獻出”今日看你“由衷的讚賞。

《戲劇訓練營 Theater Camp》給觀眾感受回到青少年時代,回味當時對自己從愛好中,得到的那份喜悅。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://theatercampthefilm.com/

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Theater Camp” Review: The simplicity and joy of amateur theater

“Screening Room” reviews “Theater Camp”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://theatercampthefilm.com/

Now in theatres