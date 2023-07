【全國新聞】美國逾億人處於高溫警報下 北卡應對龍捲風災情

【KTSF】

目前,從佛州到加州有超過一億人處於高溫警報之下,數百萬人面臨洪水威脅,而遭到龍捲風吹襲的北卡羅來納州正開始善後。

週三一場3級龍捲風,席捲北卡羅來納州中部地區,歷時約30分鐘,波及16多英里。

這場是罕見的龍捲風,即使是7月份,亦都從未在北卡羅來納州中部地區出現過。

與此同時,在肯塔基州在24小時內,錄得破紀錄的降雨量引發大洪水。

肯塔基州州長Andy Beshear說:「我們尚未完全走出困境,預計今天和今晚,這地區會有多輪陣雨和雷暴,主要是破壞性的風、閃電及更多暴雨。」

在全國各地酷熱下,氣溫持續打破記錄,去到本週六可能會打破至少65項的高溫記錄,在亞利桑那州,至少有18人因高溫死亡。

亞利桑那州急診室醫生Kara Geren說:「有些人的體溫甚至高達華氏110度,這通常會致命或改變生命。」

週一在拉斯維加斯,一班飛往亞特蘭大的達美航班上,乘客在超過華氏100度的高溫下被困4小時,至少一名乘客因中暑不適而送院。

