【全國新聞】美國逾億人處於高溫警報下 北卡應對龍捲風災情

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目前，從佛州到加州有超過一億人處於高溫警報之下，數百萬人面臨洪水威脅，而遭到龍捲風吹襲的北卡羅來納州正開始善後。

週三一場3級龍捲風，席捲北卡羅來納州中部地區，歷時約30分鐘，波及16多英里。

這場是罕見的龍捲風，即使是7月份，亦都從未在北卡羅來納州中部地區出現過。

與此同時，在肯塔基州在24小時內，錄得破紀錄的降雨量引發大洪水。

肯塔基州州長Andy Beshear說：「我們尚未完全走出困境，預計今天和今晚，這地區會有多輪陣雨和雷暴，主要是破壞性的風、閃電及更多暴雨。」

在全國各地酷熱下，氣溫持續打破記錄，去到本週六可能會打破至少65項的高溫記錄，在亞利桑那州，至少有18人因高溫死亡。

亞利桑那州急診室醫生Kara Geren說：「有些人的體溫甚至高達華氏110度，這通常會致命或改變生命。」

週一在拉斯維加斯，一班飛往亞特蘭大的達美航班上，乘客在超過華氏100度的高溫下被困4小時，至少一名乘客因中暑不適而送院。

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