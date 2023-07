【KTSF 歐志洲報導】

聯合航空週四下午一架開往台北的航班,因為機上出現一名乘客有干擾性的行為,導致已經飛了一個半小時的飛機,必須折返回到舊金山。

根據追縱空中飛機的網站FlightAware,871號航班週四下午大約3點半離開舊金山飛往台北,聯合航空發表的聲明只說,有一名乘客出現干擾性的舉動,在舊金山國際機場的執法人員之後將他從飛機上帶走。

飛機乘客論壇網站FlyerTalk,有聲稱是機上的乘客表示,當事人從經濟艙一直進入商務艙,在機艙服務員勸阻之後,這乘客還是回到商務艙,機艙服務員於是要所有乘客回到座位,但這名乘客並不服從指示。

受影響的航班最後在深夜11點半再度飛離舊金山,在當地時間週六凌晨抵達桃園機場,總共延誤了8個小時。

