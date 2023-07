【全國新聞】特朗普被控不當處理機密文件案審訊定明年5月舉行

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控不當處理機密文件案,主審的聯邦法官週五下令案件定在明年5月開始審理,而預審聆訊將於5月14日舉行。

特朗普被控不當處理機密文件案,主審的聯邦法官Aileen Cannon訂出在明年5月20日開審,法官拒絕了特朗普的律師要求在明年大選過後開審,才有一個公平的審訊,法官也拒絕司法部要求案件盡快在今年12月舉行。

消息指,法官挑選一個開審日期相當複雜,因為特朗普今年初在紐約被起訴州的控罪,他要在3月在當地受審,此外,特朗普的律師也希望法官考慮到特朗普繁忙的競選造勢活動。

根據現時的選戰,特朗普仍然是共和黨總統提名的領先者,到5月底時,共和黨總統初選將會完成,即是說,很大可能特朗普屆時將會以共和黨提名人身份出庭受審。

另一方面,如果將特朗普的審訊押後到明年大選過後才開審,就會令人質疑,如果特朗普或其他共和黨人勝出,入主白宮,他們就會設法催促司法部撤銷案件。

特朗普和他的助手Walt Nauta上個月被起訴38項聯邦刑事控罪,當中包括31項故意保留國家安全紀錄檔案,以及六項涉嫌妨礙聯邦執法人員取回機密文件,一旦定罪,特朗普可能面對多年的監禁。

但兩人較早時分別在邁亞密的法庭上都否認控罪,特朗普更聲稱,本案對他的打壓含有政治動機。

