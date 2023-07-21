【全國新聞】特朗普被控不當處理機密文件案審訊定明年5月舉行

July 21, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(資料圖片 / Fox News / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控不當處理機密文件案，主審的聯邦法官週五下令案件定在明年5月開始審理，而預審聆訊將於5月14日舉行。

特朗普被控不當處理機密文件案，主審的聯邦法官Aileen Cannon訂出在明年5月20日開審，法官拒絕了特朗普的律師要求在明年大選過後開審，才有一個公平的審訊，法官也拒絕司法部要求案件盡快在今年12月舉行。

消息指，法官挑選一個開審日期相當複雜，因為特朗普今年初在紐約被起訴州的控罪，他要在3月在當地受審，此外，特朗普的律師也希望法官考慮到特朗普繁忙的競選造勢活動。

根據現時的選戰，特朗普仍然是共和黨總統提名的領先者，到5月底時，共和黨總統初選將會完成，即是說，很大可能特朗普屆時將會以共和黨提名人身份出庭受審。

另一方面，如果將特朗普的審訊押後到明年大選過後才開審，就會令人質疑，如果特朗普或其他共和黨人勝出，入主白宮，他們就會設法催促司法部撤銷案件。

特朗普和他的助手Walt Nauta上個月被起訴38項聯邦刑事控罪，當中包括31項故意保留國家安全紀錄檔案，以及六項涉嫌妨礙聯邦執法人員取回機密文件，一旦定罪，特朗普可能面對多年的監禁。

但兩人較早時分別在邁亞密的法庭上都否認控罪，特朗普更聲稱，本案對他的打壓含有政治動機。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*