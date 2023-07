【全國新聞】前代表律師告特朗普拖欠法律費用 雙方審前達和解

【KTSF 朱慧琪報導】

總統特朗普與前代表律師Michael Cohen的法律費用糾紛,原定於週一開庭審判,週五雙方就案件達成達成和解。

Cohen是在2019年提出訴訟,他聲稱特朗普欠他超過190萬元的法律和法庭費用。

Cohen指,在他公開同意配合聯邦對特朗普的調查後,特朗普集團就停止支付他的法律費用,案件原定於下週一於紐約州法院開庭審判,週五雙方律師在紐約與法官舉行視頻會議時披露了和解協議,但協議的細節尚未對外公布。

Cohen表示,事件已以令各方滿意的方式解決了,特朗普集團的律師則尚未發表評論。

Cohen於2018年承認聯邦逃稅和違反競選財務法,並承認在特朗普的指示下,他在2016年總統競選期間向色情女星Stormy Daniels代支掩口費。

Cohen目前是特朗普刑事案件的關鍵證人,該案件的核心,涉及向Daniels支付掩口費,及特朗普向Cohen償還這筆錢,案件定於2024年3月開庭審理。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。