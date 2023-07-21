【全國新聞】前代表律師告特朗普拖欠法律費用 雙方審前達和解

July 21, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
Michael Cohen (CNN / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

總統特朗普與前代表律師Michael Cohen的法律費用糾紛，原定於週一開庭審判，週五雙方就案件達成達成和解。

Cohen是在2019年提出訴訟，他聲稱特朗普欠他超過190萬元的法律和法庭費用。

Cohen指，在他公開同意配合聯邦對特朗普的調查後，特朗普集團就停止支付他的法律費用，案件原定於下週一於紐約州法院開庭審判，週五雙方律師在紐約與法官舉行視頻會議時披露了和解協議，但協議的細節尚未對外公布。

Cohen表示，事件已以令各方滿意的方式解決了，特朗普集團的律師則尚未發表評論。

Cohen於2018年承認聯邦逃稅和違反競選財務法，並承認在特朗普的指示下，他在2016年總統競選期間向色情女星Stormy Daniels代支掩口費。

Cohen目前是特朗普刑事案件的關鍵證人，該案件的核心，涉及向Daniels支付掩口費，及特朗普向Cohen償還這筆錢，案件定於2024年3月開庭審理。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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