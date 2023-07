【全國新聞】聯邦最高法院大法官行為守則法案參院初步過關

【KTSF 張麗月報導】

監管聯邦最高法院大法官行為守則的法案,週四首先在國會參議院屬下一個委員會過關。

自從有連串報導揭發聯邦最高法院大法官Clarence Thomas與共和黨籍大金主的地產大亨關係密切,涉嫌利益輸送之後,民主黨人於是提出法案,要求最高法院採納一個行為守則,去監管涉嫌違反道德操守的大法官。

這項名為《最高法院道德、迴避及透明法案》,主要發起人是民主黨籍聯邦參議員Sheldon Whitehouse,法案得到二十多名民主黨籍參議員支持,將會要求最高法院為大法官設定一個行為守則,以及一些執行程序去處理有關大法官司法不檢點的投訴,同時也要求最高法院實施更嚴厲措施,要求大法官和他們的法律助理披露所收到的禮物、旅遊利益和收入。

這項法案週四首先在國會參議院的司法委員會過關,這個委員會,基本上以黨派劃分來投票,結果有11名民主黨人投下贊成票,10名共和黨人投反對票。

共和黨人認為,法案等同黨派對保守派大法官的攻擊。

這項法案雖然在參議院司法委員會過關,但法案轉到參議院全院表決時,不大可能會拿到所需的60票,就算拿到足夠的60票,也不可能得到共和黨控制的眾議院支持。

