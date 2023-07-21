【全國新聞】聯邦最高法院大法官行為守則法案參院初步過關

July 21, 2023 新聞, 全國消息

【KTSF 張麗月報導】

監管聯邦最高法院大法官行為守則的法案，週四首先在國會參議院屬下一個委員會過關。

自從有連串報導揭發聯邦最高法院大法官Clarence Thomas與共和黨籍大金主的地產大亨關係密切，涉嫌利益輸送之後，民主黨人於是提出法案，要求最高法院採納一個行為守則，去監管涉嫌違反道德操守的大法官。

這項名為《最高法院道德、迴避及透明法案》，主要發起人是民主黨籍聯邦參議員Sheldon Whitehouse，法案得到二十多名民主黨籍參議員支持，將會要求最高法院為大法官設定一個行為守則，以及一些執行程序去處理有關大法官司法不檢點的投訴，同時也要求最高法院實施更嚴厲措施，要求大法官和他們的法律助理披露所收到的禮物、旅遊利益和收入。

這項法案週四首先在國會參議院的司法委員會過關，這個委員會，基本上以黨派劃分來投票，結果有11名民主黨人投下贊成票，10名共和黨人投反對票。

共和黨人認為，法案等同黨派對保守派大法官的攻擊。

這項法案雖然在參議院司法委員會過關，但法案轉到參議院全院表決時，不大可能會拿到所需的60票，就算拿到足夠的60票，也不可能得到共和黨控制的眾議院支持。

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