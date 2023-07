【國際新聞】美兵Travis King進入北韓後失蹤 家人望能盡快返國

【KTSF 梁展穎報導】

美國陸軍當局著手調查美軍士兵Travis King進入北韓後失踪的事件,目前他下落不明,他家人就希望他盡快能回來美國。

國防部表示,陸軍二等兵King在參觀板門店非軍事區內時,突然越過分界線進入北韓,他被軍方視為逃兵,但官員認為他不知道任何北韓會感興趣的情報。

國防部正在調查事件的動機,並重申希望將他帶回美國。

國防部副發言人Sabrina Singh說:「我們不知他的情況,不知拘留地點,不知他健康狀態,我們正透過國防部、國安會及政府等多部門,用政府一切可用手段,試圖找出更多的細節。」

Singh透露,當時King已經在南韓刑滿出獄,正準備回國但沒有去機場,至於他當時面對額外什麼行政措施,就留給陸軍當局交代。

有記者向她指出,有陸軍報告指事件有預謀,該名士兵有同北韓聯絡,北韓對他跨越分界線的事並不感到意外。

國防部發言人就說,她沒有見過這份報告,事情有待調查,消息指,King事件發生前在南韓被控襲擊罪,一旦回國將會被革除軍職。

他的家人週四接受了記者採訪表示說:「我們了解事態嚴重,這事情重大且不幸,但此刻我們只求你們尊重我們的隱私,因為我媽媽以前失去了一個兒子,所以這對她來說非常沉重。」

King的媽媽說:「我只想讓我的兒子回來,我只想讓我的兒子回來,送我兒子回家,送我兒子回家,祈禱,祈禱他回來。」

