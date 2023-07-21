【國際新聞】美兵Travis King進入北韓後失蹤 家人望能盡快返國

July 21, 2023 新聞, 全國消息
Travis King (Facebook)

【KTSF 梁展穎報導】

美國陸軍當局著手調查美軍士兵Travis King進入北韓後失踪的事件，目前他下落不明，他家人就希望他盡快能回來美國。

國防部表示，陸軍二等兵King在參觀板門店非軍事區內時，突然越過分界線進入北韓，他被軍方視為逃兵，但官員認為他不知道任何北韓會感興趣的情報。

國防部正在調查事件的動機，並重申希望將他帶回美國。

國防部副發言人Sabrina Singh說：「我們不知他的情況，不知拘留地點，不知他健康狀態，我們正透過國防部、國安會及政府等多部門，用政府一切可用手段，試圖找出更多的細節。」

Singh透露，當時King已經在南韓刑滿出獄，正準備回國但沒有去機場，至於他當時面對額外什麼行政措施，就留給陸軍當局交代。

有記者向她指出，有陸軍報告指事件有預謀，該名士兵有同北韓聯絡，北韓對他跨越分界線的事並不感到意外。

國防部發言人就說，她沒有見過這份報告，事情有待調查，消息指，King事件發生前在南韓被控襲擊罪，一旦回國將會被革除軍職。

他的家人週四接受了記者採訪表示說：「我們了解事態嚴重，這事情重大且不幸，但此刻我們只求你們尊重我們的隱私，因為我媽媽以前失去了一個兒子，所以這對她來說非常沉重。」

King的媽媽說：「我只想讓我的兒子回來，我只想讓我的兒子回來，送我兒子回家，送我兒子回家，祈禱，祈禱他回來。」

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