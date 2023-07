【灣區新聞】華裔建築師蘇勵妍獲委任為舊金山交通局董事會成員（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

華裔建築師蘇勵妍(Lydia So)獲舊金山(三藩市)市長布里德委任成為交通局SFMTA的董事會成員之一,她希望可以運用她懂中文的優勢,去服務華裔社區,讓市民在交通工具上感到安全。

蘇勵妍說:「我都覺得其實這個挑戰都頗難的,但是我都很有興趣,因為我自己都想學習,還有幫到大家,幫到我們同聲同氣的人是很重要。」

蘇勵妍在1995年由香港移民美國,2001年搬到舊金山定居,在自己的公司擔任建築及設計顧問。

她之前曾經擔任過歷史保護委員,該職位亦是由市長布里德提名,今次再獲任命成為交通局董事,她感激布里德多年來對她的信任。

蘇勵妍說,自己乘搭巴士地鐵時,都知道華裔是舊金山最多使用公共交通的族群,希望用自己華裔的身份服務社區。

蘇勵妍說:「我覺得我為了大眾的安全,還有大眾的意見,我希望可以利用我會聽中文、會寫中文,可以令多一些人感覺到安全些,可以同聲同氣的告訴我意見,讓我可以和政府中的人溝通。」

她說新官上任,最重要的問題就是交通安全,她希望市民可以由出門,去到目的地期間都感到安全,而對於Muni加價的問題,她表示會聆聽市民的聲音。

蘇勵妍說:「問題是加價的情況,如何影響到他們的生活,不單是華埠,還要和很多其他華人、亞裔去交談、聽一下、溝通一下、聆聽多點。」

而針對Waymo等無人的士迅速發展,她認為舊金山一直都是個支持新科技的地方,但認為無人的士的技術現在不夠安全,需要慢慢發展。

蘇勵妍說:「現在看到很多新聞,(無人的士)很多時候阻礙了警察和消防員救人,或其他很緊急的情況,這個一定要跟進,尤其是在最繁忙的地區,在華埠,現在對出的Stockton街,或其他很多人過馬路,很多年老的人、小朋友。」

蘇勵妍在本星期二獲市參議會一致通過成為交通局董事後,將會在下月參與她首次交通局會議,她的任期將會直至2025年3月完結。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。