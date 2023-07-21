【灣區新聞】華裔建築師蘇勵妍獲委任為舊金山交通局董事會成員（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

華裔建築師蘇勵妍（Lydia So）獲舊金山（三藩市）市長布里德委任成為交通局SFMTA的董事會成員之一，她希望可以運用她懂中文的優勢，去服務華裔社區，讓市民在交通工具上感到安全。

蘇勵妍說：「我都覺得其實這個挑戰都頗難的，但是我都很有興趣，因為我自己都想學習，還有幫到大家，幫到我們同聲同氣的人是很重要。」

蘇勵妍在1995年由香港移民美國，2001年搬到舊金山定居，在自己的公司擔任建築及設計顧問。

她之前曾經擔任過歷史保護委員，該職位亦是由市長布里德提名，今次再獲任命成為交通局董事，她感激布里德多年來對她的信任。

蘇勵妍說，自己乘搭巴士地鐵時，都知道華裔是舊金山最多使用公共交通的族群，希望用自己華裔的身份服務社區。

蘇勵妍說：「我覺得我為了大眾的安全，還有大眾的意見，我希望可以利用我會聽中文、會寫中文，可以令多一些人感覺到安全些，可以同聲同氣的告訴我意見，讓我可以和政府中的人溝通。」

她說新官上任，最重要的問題就是交通安全，她希望市民可以由出門，去到目的地期間都感到安全，而對於Muni加價的問題，她表示會聆聽市民的聲音。

蘇勵妍說：「問題是加價的情況，如何影響到他們的生活，不單是華埠，還要和很多其他華人、亞裔去交談、聽一下、溝通一下、聆聽多點。」

而針對Waymo等無人的士迅速發展，她認為舊金山一直都是個支持新科技的地方，但認為無人的士的技術現在不夠安全，需要慢慢發展。

蘇勵妍說：「現在看到很多新聞，（無人的士）很多時候阻礙了警察和消防員救人，或其他很緊急的情況，這個一定要跟進，尤其是在最繁忙的地區，在華埠，現在對出的Stockton街，或其他很多人過馬路，很多年老的人、小朋友。」

蘇勵妍在本星期二獲市參議會一致通過成為交通局董事後，將會在下月參與她首次交通局會議，她的任期將會直至2025年3月完結。

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