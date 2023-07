【灣區新聞】舊金山週日舉行馬拉松比賽 多處將封路

【KTSF 朱慧琪報導】

2023年舊金山(三藩市)馬拉松比賽將於星期日舉行,預料會有2萬多人參加,星期五晚至星期日多處會封路。

舊金山馬拉松賽事分為全碼總長26.2英里、半碼、5K和10K賽事,週日的賽事由清晨5時15分開始,在Mission街夾Embarcadero街開始,賽跑路線從Embarcadero到漁人碼頭、Marina、Presidio、金門橋、再進入列治文區、金門公園、到Haight、Mission區、Mission Bay,再返回Embarcadero終點,沿線多處會封路。

Muni公車亦都會改道,在比賽期間,金門大橋的行人路亦都將會關閉,詳情請瀏覽:https://www.thesfmarathon.com/race-weekend/traffic-advisory/

另外,加州運輸局(Caltran)在東灣Contra Costa縣的一段80號公路施工,星期五晚9時開始關閉,80號公路在Hercules SR4公路交匯處的一段80號公路東行線,汽車需要改道,從4號公路接駁到680公路北上,在Fairfield重新回到80號公路。

該段公路將於星期一清晨5點重開,詳情請瀏覽:https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-4/d4-projects/d4-80-pavement-rehab

