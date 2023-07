【KTSF】

San Mateo警方透過市民舉報一輛偷車,而破獲一宗企圖盜竊Sephora化妝品店的案件,拘捕了三個涉案人士。

San Mateo警方週二下午接報,Hillsdale購物中心附近發現了一輛被盜的福特Mustang,警員等候縣府汽車盜竊專責部門的調查員到現場鑑證時,看到車內有一男一女,另一名女子站在車外與車內的人交談。

隨後兩名女子走進商場內Sephora化妝品店,男子獨自留在車內,此時警察將男子逮捕。

警方進入Sephora,兩名女子看到警察後,將個人包扔在地板上,警方發現兩人企圖偷走價值7千元的香水和其他商品,三名疑犯目前關押在縣監獄。

