【KTSF 尹晉豪報導】

聖荷西在週四凌晨發生致命車禍,是聖荷西今年第28宗交通死亡事件。

警方表示,在週四凌晨1時11分左右,調查一宗涉及兩架車的致命事故,地點位於Capitol Expressway夾Snell Avenue,一名成年男子當時正開著一部2006年款日產SUV,行經Snell Avenue時,撞上了一輛載有兩名成年男人的2006年款Scion房車。

目擊者表示,日產汽車在十字路口闖紅燈,Scion房車內的兩個男乘客從車內彈出受傷,送院救治,其中一名乘客傷重不治,而另一名乘客就情況穩定,仍在留醫。

肇事的日產汽車司機留在現場,並因酒後駕駛重罪和車輛過失殺人罪被捕。

