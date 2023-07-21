【灣區新聞】屋崙華埠社區促進會舉辦青年領導計劃（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

屋崙華埠社區促進會（OCIC）在過去幾個星期，首度舉辦了青年領導計劃，讓年輕人去到地檢處、法庭，以及政府部門實習，培養他們未來成為領導者，為社會作出貢獻。

屋崙華埠社區促進會主席莊錦鎮說，他們三個月前有了領導計劃的想法，說這個計劃，對於實習生是一個了解政府如何運作的好機會。

OCIC主席莊錦鎮（Stewart Chen）說：「我們的實習生還可以去法庭裡面，我記得她們第一個案件是個謀殺案，她們可以坐著聽審判，辯方、對方的律師和法官的工作，所以我最大的希望是，年輕人會被鼓勵到，讓他們覺得，我也想成為領袖，我也想為社會奉獻一份力量。」

16歲的魏愛霖（Grace Wei）形容，參加計劃後學到很多在高中，甚至是大學都不會學到的東西，說最難忘的就是會見奧克蘭（屋崙）市長盛桃。

魏愛霖說：「她非常有魅力，和我在電視上所見的其他政客截然不同，她非常有智慧，對她很有共鳴，特別大家都是亞裔女性，我認為她的想法、抱負和目標都非常吸引。」

她日後希望可以在運輸行業工作，亦對幫助罪案受害者爭取權益有興趣。

而15歲的嚴琪欣（Kadence Yim）希望將來成為一位律師。

嚴琪欣說：「我一開始是想在華埠做義工，我看到有這個領導計劃，於是報名參加，實習時我在不同的行業都獲得經驗，還學習了畢生受用的技巧，例如是從商、營銷和領導能力。」

祖父母在華埠開珠寶店的稱若琳（Lauren Trinh）說，希望通過實習可以了解華埠多點，說最大得著是為將來建立人脈。

稱若琳說：「我認識了很多人，建立人際網絡在將來可以幫到我，我未來想成為律師，我在實習途中認識了很多律師，他們教導了我很多關於這個行業的事。」

Lena Nguyen說：「我在華埠長大，每個星期我最少過來五次，我經歷過華埠很多的成長和變遷，所以目擊著它的衰落也頗痛心的，通過這個實習，我希望可以協助重建華埠，回到昔日我年輕時見到的模樣。」

莊錦鎮說今年只有四名實習生，實習過程為期五個星期，希望明年增加到八名、十名，並加長到七個星期，去到更多的政府部門，將會在明年5月公佈實習計劃的詳情。

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