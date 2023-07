【灣區新聞】屋崙華埠社區促進會舉辦青年領導計劃（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

屋崙華埠社區促進會(OCIC)在過去幾個星期,首度舉辦了青年領導計劃,讓年輕人去到地檢處、法庭,以及政府部門實習,培養他們未來成為領導者,為社會作出貢獻。

屋崙華埠社區促進會主席莊錦鎮說,他們三個月前有了領導計劃的想法,說這個計劃,對於實習生是一個了解政府如何運作的好機會。

OCIC主席莊錦鎮(Stewart Chen)說:「我們的實習生還可以去法庭裡面,我記得她們第一個案件是個謀殺案,她們可以坐著聽審判,辯方、對方的律師和法官的工作,所以我最大的希望是,年輕人會被鼓勵到,讓他們覺得,我也想成為領袖,我也想為社會奉獻一份力量。」

16歲的魏愛霖(Grace Wei)形容,參加計劃後學到很多在高中,甚至是大學都不會學到的東西,說最難忘的就是會見奧克蘭(屋崙)市長盛桃。

魏愛霖說:「她非常有魅力,和我在電視上所見的其他政客截然不同,她非常有智慧,對她很有共鳴,特別大家都是亞裔女性,我認為她的想法、抱負和目標都非常吸引。」

她日後希望可以在運輸行業工作,亦對幫助罪案受害者爭取權益有興趣。

而15歲的嚴琪欣(Kadence Yim)希望將來成為一位律師。

嚴琪欣說:「我一開始是想在華埠做義工,我看到有這個領導計劃,於是報名參加,實習時我在不同的行業都獲得經驗,還學習了畢生受用的技巧,例如是從商、營銷和領導能力。」

祖父母在華埠開珠寶店的稱若琳(Lauren Trinh)說,希望通過實習可以了解華埠多點,說最大得著是為將來建立人脈。

稱若琳說:「我認識了很多人,建立人際網絡在將來可以幫到我,我未來想成為律師,我在實習途中認識了很多律師,他們教導了我很多關於這個行業的事。」

Lena Nguyen說:「我在華埠長大,每個星期我最少過來五次,我經歷過華埠很多的成長和變遷,所以目擊著它的衰落也頗痛心的,通過這個實習,我希望可以協助重建華埠,回到昔日我年輕時見到的模樣。」

莊錦鎮說今年只有四名實習生,實習過程為期五個星期,希望明年增加到八名、十名,並加長到七個星期,去到更多的政府部門,將會在明年5月公佈實習計劃的詳情。

