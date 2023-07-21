【灣區新聞】舊金山北岸區4月發生槍擊血案 警拘4疑犯

【KTSF 尹晉豪報導】

鄰近舊金山（三藩市）華埠的北岸區今年4月發生致命槍擊案，造成一人死亡4人受傷，警方現在拘捕了4個涉案疑犯，他們都面對兇殺和企圖兇殺的控罪。

今年4月23日星期日深夜時分，Grant夾Columbus Avenues發生槍擊案，警方到場時發現5名中槍的傷者，其中一名傷重死亡，死者是居住在Suisun City的23歲男子，他當時身上有明顯的槍傷，當場宣布死亡，另外有4個人中槍受傷。

警方調查後確定匪徒的身份,並在今個星期二拘捕了4個涉案疑犯，4個人分別來自Suisun City、奧克蘭（屋崙）以及舊金山，年齡介乎20歲到22歲。

舊金山地檢處控告他們謀殺、企圖謀殺和搶劫，其中3個疑犯被控使用半自動槍械襲擊他人，以及向裡面有人的汽車開槍。

地檢處對其中兩個疑犯加控身為重罪罪犯而擁有槍械的罪名。

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