【灣區新聞】舊金山北岸區4月發生槍擊血案 警拘4疑犯

【KTSF 尹晉豪報導】

鄰近舊金山(三藩市)華埠的北岸區今年4月發生致命槍擊案,造成一人死亡4人受傷,警方現在拘捕了4個涉案疑犯,他們都面對兇殺和企圖兇殺的控罪。

今年4月23日星期日深夜時分,Grant夾Columbus Avenues發生槍擊案,警方到場時發現5名中槍的傷者,其中一名傷重死亡,死者是居住在Suisun City的23歲男子,他當時身上有明顯的槍傷,當場宣布死亡,另外有4個人中槍受傷。

警方調查後確定匪徒的身份,並在今個星期二拘捕了4個涉案疑犯,4個人分別來自Suisun City、奧克蘭(屋崙)以及舊金山,年齡介乎20歲到22歲。

舊金山地檢處控告他們謀殺、企圖謀殺和搶劫,其中3個疑犯被控使用半自動槍械襲擊他人,以及向裡面有人的汽車開槍。

地檢處對其中兩個疑犯加控身為重罪罪犯而擁有槍械的罪名。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。