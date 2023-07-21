【灣區新聞】舊金山首位亞裔女首席法官李明美退休

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）歷來首位亞裔女性首席法官李明美（Cynthia Lee），在司法界服務近半個世紀之後，本週正式退休。

李明美是第三代華裔移民，在紐約華埠長大，之後到舊金山的金門大學深造，在舊金山地檢處擔任檢控官21年之後，在1998年受委任為高等法院法官，先是在刑事部門服務，後來再到民事法庭。

李明美在擔任法官25年之後，本週正式退休。

李明美表示，開始擔任首席法官的時候，需要管理監督法庭行政事務，到書記辦公室介紹自己時候，職員告訴她堆積如山的紙張，可以蓋滿三個足球場，李明美就開始法庭電子化工作。

李明美說：「我開始了電子文件與記錄工作，掃描文件而不是紙張，在經過6、7個人的手後，才送進文件夾中。」

在2013年的時候，法庭更是需要削減兩千兩百萬的開支，期間裁退近70人，關閉十個民事法庭，和減少服務等，這是她任內面對的最大挑戰之一。

過去幾年的疫情，也將法庭引進遙距科技，在適當的時候使用，而要是必須開庭審訊的話，如何讓人們在安全的情況下出庭。

身為一名亞裔法官，李明美也有啟發年輕人在司法界發展的動力。

李明美說：「在一定的程度上，要是有人看到法官作為上，有一個向我這樣面孔的人，他們從來沒有想到可以當法官或律師的話，可能啟發他們，這是他們也可以從事的工作。」

在退休後，李明美表示想要多旅行，和當一個全職的祖母，對一生在司法界的服務，她有這樣的見解。

李明美說：「我之前擔任檢控官21年，以為沒有比這更好的工作，但是我錯了，（對我來說當法官）是全世界最好的工作。」

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