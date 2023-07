【灣區新聞】舊金山首位亞裔女首席法官李明美退休

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)歷來首位亞裔女性首席法官李明美(Cynthia Lee),在司法界服務近半個世紀之後,本週正式退休。

李明美是第三代華裔移民,在紐約華埠長大,之後到舊金山的金門大學深造,在舊金山地檢處擔任檢控官21年之後,在1998年受委任為高等法院法官,先是在刑事部門服務,後來再到民事法庭。

李明美在擔任法官25年之後,本週正式退休。

李明美表示,開始擔任首席法官的時候,需要管理監督法庭行政事務,到書記辦公室介紹自己時候,職員告訴她堆積如山的紙張,可以蓋滿三個足球場,李明美就開始法庭電子化工作。

李明美說:「我開始了電子文件與記錄工作,掃描文件而不是紙張,在經過6、7個人的手後,才送進文件夾中。」

在2013年的時候,法庭更是需要削減兩千兩百萬的開支,期間裁退近70人,關閉十個民事法庭,和減少服務等,這是她任內面對的最大挑戰之一。

過去幾年的疫情,也將法庭引進遙距科技,在適當的時候使用,而要是必須開庭審訊的話,如何讓人們在安全的情況下出庭。

身為一名亞裔法官,李明美也有啟發年輕人在司法界發展的動力。

李明美說:「在一定的程度上,要是有人看到法官作為上,有一個向我這樣面孔的人,他們從來沒有想到可以當法官或律師的話,可能啟發他們,這是他們也可以從事的工作。」

在退休後,李明美表示想要多旅行,和當一個全職的祖母,對一生在司法界的服務,她有這樣的見解。

李明美說:「我之前擔任檢控官21年,以為沒有比這更好的工作,但是我錯了,(對我來說當法官)是全世界最好的工作。」

