【KTSF】

佛羅里達州一名10個月大的嬰兒,因為獨自留在高溫的車內而死亡,當地警方已經拘留了照顧這個嬰兒的女子。

警方透露,涉案的女子Rhonda Jewell將嬰兒留在車內至少5個小時,車外溫度已經達到了華氏98度,而車內溫度卻高達133度以上。

Jewell說,她以為寶寶正在睡覺,就把他留在了車裡,然後照顧家裡的其他孩子。

當嬰兒的媽媽去找寶寶時,發現孩子獨自留在車內的汽車座椅上。

醫護人員記錄下嬰兒,體內的溫度是華氏110度,因此警方起訴Jewell嚴重過失殺人罪,並將她拘留。

