【全國新聞】研究指COVID確診者無症狀或與基因變異有關

【KTSF 毛皓延報導】

研究發現，5個確診COVID的人當中，有一個沒有任何症狀，甚至有人由疫情至今從來沒有確診過，加州大學舊金山（三藩市）分校（UCSF）的專家解釋，這種現象可能和部份人的基因變異有關。

加州大學舊金山分校神經病學專家Jill Hollenbach發佈一項新研究，解釋俗稱超級避疫者（super dodger）在感染COVID後，沒有經歷任何症狀的情況。

根據聯邦疾控中心（CDC）的數據，幾年疫情中，全國有大約4分1人口從未感染過COVID。

研究指，某些人體內的人類白血球抗原（HLA）基因發生了變異，容許免疫系統中的T細胞，迅速辨認沙士二型冠狀病毒，並將病毒完全摧毀，身體的變異細胞可以快速作出應變，是因為COVID病毒和感冒病毒類似。

Hollenbach形容，這種變異就好像有士兵駐守在身體中，他們已經準備就緒，知道如何去找出壞人。

研究發現，經調查的約3萬人當中，約一成擁有這種基因變異，變異並不能預防身體受病毒感染，但有兩倍以上的機會阻止任何症狀出現，包括流鼻水以及是輕微的喉嚨痛。

Hollenbach表示，這項研究在疫情早期，當疫苗尚未見普及的時候進行，這些研究結果亦有助於未來疫苗和藥物的發展，她說會考慮研發一種未必可以阻擋受感染，但可以殲滅任何症狀的疫苗。

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