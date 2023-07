【全國新聞】研究指COVID確診者無症狀或與基因變異有關

【KTSF 毛皓延報導】

研究發現,5個確診COVID的人當中,有一個沒有任何症狀,甚至有人由疫情至今從來沒有確診過,加州大學舊金山(三藩市)分校(UCSF)的專家解釋,這種現象可能和部份人的基因變異有關。

加州大學舊金山分校神經病學專家Jill Hollenbach發佈一項新研究,解釋俗稱超級避疫者(super dodger)在感染COVID後,沒有經歷任何症狀的情況。

根據聯邦疾控中心(CDC)的數據,幾年疫情中,全國有大約4分1人口從未感染過COVID。

研究指,某些人體內的人類白血球抗原(HLA)基因發生了變異,容許免疫系統中的T細胞,迅速辨認沙士二型冠狀病毒,並將病毒完全摧毀,身體的變異細胞可以快速作出應變,是因為COVID病毒和感冒病毒類似。

Hollenbach形容,這種變異就好像有士兵駐守在身體中,他們已經準備就緒,知道如何去找出壞人。

研究發現,經調查的約3萬人當中,約一成擁有這種基因變異,變異並不能預防身體受病毒感染,但有兩倍以上的機會阻止任何症狀出現,包括流鼻水以及是輕微的喉嚨痛。

Hollenbach表示,這項研究在疫情早期,當疫苗尚未見普及的時候進行,這些研究結果亦有助於未來疫苗和藥物的發展,她說會考慮研發一種未必可以阻擋受感染,但可以殲滅任何症狀的疫苗。

