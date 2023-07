【加州新聞】加州有越來越多社區大學提供四年制學士學位（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

越來越多加州的社區大學提供四年制的學士學位。

兩年前,州長紐森簽署法律,允許社區學院授予四年制的學士學位,至今加州已經有31個社區學院獲得批准或正等待批准。

眾所周知,美國的高等教育學費昂貴,就連公立大學的學費也不斷增加,加州大學(UC)2023-24學年的學雜費就高達4萬,學費上漲意味著會有更多人申請學生貸款,加州人所欠的學債已高達1,420億美元。

在聯邦最高法院封殺了拜登政府的學生貸款債務減免計劃後,借款人在9月便要開始恢復分期還款,在疫情期間,聯邦政府允許借款人暫停償還本金與利息。

社區學院提供四年制學位,加起來學費不超過10,560美元,對無法負擔傳統四年制大學的家庭及學生來說無疑是一大福音。

許多社區學院都提供呼吸護理、牙齒衛生和汽車技術方面的學位,在火災頻發的縣,社區大學還提供應用火災管理學位,還有更多學位選擇正在安排中。'

有學生表示,社區大學小班制學有專精,畢業後這些工作的薪水都不錯。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。