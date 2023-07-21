【加州新聞】加州有越來越多社區大學提供四年制學士學位（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

越來越多加州的社區大學提供四年制的學士學位。

兩年前，州長紐森簽署法律，允許社區學院授予四年制的學士學位，至今加州已經有31個社區學院獲得批准或正等待批准。

眾所周知，美國的高等教育學費昂貴，就連公立大學的學費也不斷增加，加州大學（UC）2023-24學年的學雜費就高達4萬，學費上漲意味著會有更多人申請學生貸款，加州人所欠的學債已高達1,420億美元。

在聯邦最高法院封殺了拜登政府的學生貸款債務減免計劃後，借款人在9月便要開始恢復分期還款，在疫情期間，聯邦政府允許借款人暫停償還本金與利息。

社區學院提供四年制學位，加起來學費不超過10,560美元，對無法負擔傳統四年制大學的家庭及學生來說無疑是一大福音。

許多社區學院都提供呼吸護理、牙齒衛生和汽車技術方面的學位，在火災頻發的縣，社區大學還提供應用火災管理學位，還有更多學位選擇正在安排中。＇

有學生表示，社區大學小班制學有專精，畢業後這些工作的薪水都不錯。

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